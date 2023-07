VULIN JE SANKCIONISAN ZBOG BLISKOSTI SA PREDSEDNIKOM SRBIJE: Ako bi ga zamenili, verovatno bi oslabili Vučićevu poziciju!

Na upravo završenom pretresu američkog Kongresa po pitanju Zapadnog Balkana, senator Kris Marfi je izjavio da "ako Srbija želi evropsku budućnost ne sme imati šefa obaveštajne službe koji koordiniše sa Rusima". Takođe je izjavio da će biti posledica po one koji ne uvedu sankcije Rusiji.

- Ti pritisci nisu ništa novo. Od samog početka rata u Ukrajini, Srbija je pod pritiskom da uvede sankcije Rusiji i šalje pomoć Ukrajini. S vremena na vreme se jave takvi glasovi iz EU, NATO ili SAD. Neki drugi glasovi, ipak, kažu da je Srbija korisna zapadu, jer predstavlja most prema Rusiji i kada je potrebno da Srbija bude taj most, to bude korisno zapadu. Kada misle da im to ne treba, povećavaju se pritisci na Srbiju - smatra analitičar Branko Radun u izjavi za Kurir.

On kaže da postoje dva suprotna načina mišljenja u američkoj politici kada je Srbija u pitanju.

- Postoje dve škole mišljenja. Jedna hoće da Srbija uvede sankcije, dok drugi smatraju da im je Srbija jedina stabilna komunikacija sa Rusijom - dodao je

Vulinovu povezanost sa Rusijom ističe kao najveći trn u oku SAD.

- Ono što Marfi govori za Vulina uklapa se u činjenicu da je Vulin na listi sankcija. On potvrđuje tu tezu da je Vulinov odnos prema Rusiji glavni problem, a ne neki kriminal i korupcija - kaže Radun.

foto: Zorana Jevtić

Ističe i opasnost koju sa sobom donose "obojene revolucije".

- Srbija ima i neke privilegije, u smislu slobodne pozicije, ali to donosi i probleme. Teško je reći šta će preovladati, ali postoji pritisak na Vučića da smeni Vulina. Iza toga stoji još jedna stvar, a to je jedan vrlo ozbiljan pristup, "obojena revolucija". "Obojenom revolucijom" se delegitimiše vlast, pa mnogi završe na listama sakncija, danas je to Vulin, sutra to može biti Vučić. To omogućava da se vlast menja na ulici, kao što se dogodilo u Ukrajini 2014. godine - kazao je.

Takvi prevrati se, smatra sagovornik Kurira, uvek razvijaju po istom principu.

- Imamo napade na one koji su na vlasti i one koji nisu po volji Zapadu. Dešava se delegitimizacija, vodi se kampanja protiv njih i to omogućava opoziciji, i raznim drugim grupama, da krše zakon, jer je vlast proglašena nelegalnom i nelegitimnom, pa se na taj način omogućava vršenje nasilja na ulicama i kršenje Ustava - rekao je.

Ipak, Branko Radun ne veruje da takav scenario preti Srbiji.

- Srbija je negde na početku. To ne znači da će Zapad rušiti ovu vlast, ali idu na destabilizaciju, to nije nikakva tajna. Oni žele da Srbija prizna Kosovo, da uvede sankcije Rusiji i da pusti Republiku Srpsku niz vodu.

Radun konstatuje da NATO i SAD vide Aleksandra Vulina kao uticajnu ličnost u srpskoj politici.

- Šef BIA je targetiran zato što je na važnoj funkciji. Uz ministra odbrane, šef obaveštajne službe je najvažnija funkcija, a procenjeno je da je on blizak Vučiću i da bi Vučićeva pozicija bila oslabljena ako bi Vulin bio zamenjen nekim drugim - dodaje naš saogvornik.

Kada su u pitanju posledice koje je Marfi pomenuo, Radun smatra da to nije nikakva konkretna pretnja.

- Kada su posledice u pitanju, opet bi to bile neke sakcije za političare, biznismene, itd. Oni to pominju već duže vreme, a ništa naročito nije urađeno. Teško je tu proceniti, više puta se nešto ponavlja, a nije se desilo. Sve zavisi od od dinamike dešavanja na ratištu u Ukrajini. Ako bi Rusi krenuli u ofanzivu i oslabili Ukrajinu, pojačao bi se pritisak na Srbiju, a ako Zapadu sve krene na ruku, taj pritisak će biti slabiji i neće biti liste sankcija. Nije do Srbije, nego do njihove procene situacije u Ukrajini i Evropi, a to se sve prenosi i na Srbiju - zaključio je Branko Radun.

Kurir.rs