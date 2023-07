Podsetićemo da je nekadašnji predsednik Srbije, ministar spoljnih poslova i potpredsednik Socijalisticke partije Srbije Milan Milutinović preminuo 2.jula u 81 godini.

Bio je jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, s kojim se razišao neposredno nakon Petog oktobra. Bio je i jedan od glavnih pregovarača u Rambujeu, a ostao je upamćen po čuvenoj rečenici:"Ke sera - sera, šta će biti, biće".To je izjavio stranim i domaćim novinarima neposredno nakon propasti pregovora posle kojih je doneta definitivna odluka o agresiji NATO pakta na SR Jugoslaviju.

„Predsednik koji nije donosio odluke", „tih i sistematičan intelektualac", „karijerni diplomata",upravo takvim epitetima savremenici opisuju nekadašnjeg predsednika Srbije Milana Milutinovića.

O bivšem predsedniku govorio je u jutranjem programu Kurir televizijie Veljko Milutinović, sin Milana Milutinovića.

foto: Kurir televizije

- Oca pamtim pre svega kao oca. Kao jednog brižnog i nežnog čoveka koji se starao o meni. Mislim da o njemu nije dovoljno rečeno. Sve i svašta se pisalo, kao recimo to da nije bio predsednik koji je donosio odluke. Gde god je imao zakonsko uoprošte on je itekako donosio odluke, i kao predsednik, a posebno kao ministrar. Recimo odluke o pomilovanjima su bile jako teške, a on ih se apsolutno nije bojao - rekao je Milutinović.

Tvrdi da je ponašanje njegovog oca u Hagu bilo mirno i dostojanstveno, koa i da se povukao iz politike jer je smatrao da je dostigao svoj vrhunac.

--Ja sam posećivao mog oca dok je bio u Hagu .Uvek je bioi pribran i nikada od toga nije pravio dramu. A što se tiče njegovog povlačenja iz politike, povukao se jer je smatrao da posle funkcije predsednika vi nemate šta da tražite u politici.

00:48 NIJE TAČNO DA MILAN MILUTINOVIĆ NIJE DONOSIO ODLUKE! Sin bivšeg predsednika Srbije: Povukao se iz politike iz JEDNOG RAZLOGA

Prema njegovim rečima, Milan Milutinović nije bio sklon opanjkavanju. ali da je često bio meta svakakvih glasina.

Nikoga niie opanjkavao, ali je bio žrtva opanjkavanja. To su samo ljudi koji su dobijali informacije iz trećih i imaginarnih izvora i koji ga nisu lično poznavali. Ljudi su ga voleli i mogu da kažem da iako sahrana nje bila ogromna došli su dobri i kvalitetni ljudi. Meri se po tome kako vas pamte podređeni, a ne nadređeni. njega su pamtili po dobru, posebno u ministarstvu spoljnih poslova.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:29 Slobodan Milošević nije bio suicidalan!