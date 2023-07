VREME JE ZA ODMOR: Đuzep Borelj saopštio da odlazi na letovanje, nastavak dijaloga Beograda i Prištine tek krajem avgusta

Portparol EU Peter Stano nagovestio je da će visoki predstavnik EU Đuzep Borelj otići na letovanje, piše Gazeta ekspres dodajući da je Stano poželeo prijatno leto novinarima koji prate rad Evropske unije i rekao da se nada će se sa Boreljom videti krajem avgusta u Toledu.

- To bi bilo to za danas i do nastavka rada posle letnje pauze, visoki predstavnik odlazi. Veliko hvala novinarima. Ugodno vam leto i nadamo se da se vidimo u Toledu krajem avgusta - rekao je Stano.

Po svemu sudeći, sastanak na visokom nivou se očekuje posle letnje pauze, tek krajem avgusta, osim ukoliko situacija na terenu ne izazove hitnost u pregovaračkom procesu, konstatuje Gazeta eskpres.

