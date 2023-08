PREDSEDNIK VUČIĆ IZ RS: Neće nas niko sprečiti da odamo počast deci ubijenoj samo zato što su nosila SRPSKO IME I PREZIME

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon obilaska novoizgrađenog vrtića u Srpcu.

- Srbija nema pravo i ne sme da odustane od podrške RS ma koja sila da traži ili uvodi sankcije protiv naših ljudi, pripadnika našeg naroda. Onoliko koliko možemo, pa makar bili poslednji na kugli zemaljskoj, moramo da budemo uz svoj narod - rekao je Vučić.

- Zahvalan sam patrijarhu Porfiriju, vladiki Jevremu i svim ostalima koji su želeli da podstaknu Srbiju na pružanje podrške RS.

- Najpre moramo da pomognemo 4 opštine u RS, Grahovo Drvar, Glamoč i Petrovac. Potom od Sokoca do Kostajnice i Dubice u Krajini, u svakom slučaju mnogo toga moramo da učinimo. Naša situacija nije idealna, ne zato što imamo problem s novcem, mi nemamo problem s likvidnošću, imamo 4 milijarde i 900 miliona na računu, mnogo veće zemlje to nemaju. Mi moramo da se držimo propisanog deficita, plata i penzija u odnosu na bruto. Inflacija ovog meseca značajnije pada, polako idemo ka tome, osim ako nas nafta ne uništi.

- Vidim minimalan pad na akontacijama i uopšte cene nafte. Sveukupno je teška situacija i tražimo mere kako da iz toga izađemo. S druge strane, bili bismo deca, a ne ljudi da kažemo da sankcije nisu važne - važne su - rekao je Vučić.

- Mi moramo da podržimo jedni druge i nastavićemo sa projektima u svim opštinama u RS. Obnavljamo mnogo toga, terene, školu u Banjaluci, nastavljamo sa tim.

- Sutra ćemo ići na Petrovačku cestu prvi put, neće nas niko sprečiti da odamo počast deci ubijenoj samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Da pognemo glavu pred njihovim žrtvama.

- Ljudi u Srbiji treba da znaju da nije lak period pred nama. Gledamo kako i na koji način da se pripremimo. Imamo ponovo problema sa dizelom i cenama, sa gasom. Gledamo da sad obezbedimo sve što je moguće, i hranu i gorivo, sve rezerve punimo, čak i municiju. Neki nam zameraju, kažu "vidi ovog ludaka, priča o grašku i pasulju".

- Pokazali smo razliku između nas i mnogih prethodnika. Zamislite da vi legnete i probudite se ujutru i kažete "dobro sam prošao, nagodio sam se s tim medijima i vladama da ništa loše ne pišu o meni, a jest zaboravio sam na mnogu decu koja su ubijena na Petrovačkoj cesti"... Nikad neću bežati od toga da se uspostavi pravda nad bilo kim ko je počinio zločine - naglasio je Vučić.

- Ovo je prvi put da se obeležava na teritoriji Republike Srpske ili BiH, koja je prihvatila veliki deo srpskih izbeglica iz Srpske Krajine, danas će tu da govori, tada dete, a sada žena o svoj toj muci, o jezivoj koloni u kojoj je nestao čitav jedan narod boreći se za život dece, a nestajući, jasno vam je šta se dogodilo, kako god to tumačili ne možete da izbegnete tu sintagmu. Ovo je sada 28. godišnjica, verujem da će 30. biti u Beogradu, a da li ćemo sledeće godine u Banjaluci ili Novom Sadu, nekom od mesta koje je prihvatilo najveći broj srpskog življa, to ćemo se već dogovoriti - rekao je predsednik.

O navodnom "ruskom uticaju"

- Oni su rekli kako sanjam "veliko srpsko carstvo". Fer je kad idete pred birače i građane, da kažete "čekajte uradili smo toliko puteva, pruga, obnovili škole i bolnice, to su rezultati rada, radili smo svaki dan", da li su to ljudi videli - to je na njima. Moji snovi su bolnice, škole, putevi, jačanje ustanova za obrazovanje naše dece.

- Oni uvek moraju da nađu nekog za obračunavanje. Onda dođu i kažu "Vučić nešto sanja", otkud njima šta ja sanjam. Iznenadili bi se kada bih im rekao šta ja sanjam, uz sve ovo što sam već rekao, a to nema veze s onim što pričaju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni vrtić "Srbija" u Srpcu, zajedno sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović.

Vučić i Dodik su se prethodno sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem sastali u manastiru Osovica kod Srbca.

Kurir.rs