PRVO OGLAŠAVANJE LIDERA NARODNE STRANKE: ALEKSIĆ JE POBEGAO OD IZBORA UNUTAR PARTIJE! Jeremić o partijskom cepanju!

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić smatra da je izlazak dojučerašnjeg potpredsednika stranke Miroslava Aleksića i još 263 člana iz partije "korak unazad za sve koji misle da samo zajedničkim nastupom cele opozicije može doći do ugrožavanja ovog korumpiranog režima".

On ocenjuje i da to nije dobra vest za opoziciju i za građane koji se nadaju da će protesti dovesti do uzdrmavanja ili promene vlasti na izborima na proleće sledeće godine. Jeremić navodi i da su na jučerašnjoj sednici Predsedništva "sa žaljenjem konstatovali da su nas napustila 264 člana".

- Ono što je dovelo do trvenja su krupne političke razlike po važnim pitanjima, i to je doživelo svoju kulminaciju kada je stranka donela odluku da se institucionalno bori protiv francusko-nemačkog plana o Kosovu, doneli smo odluku da krećemo širom Srbije da skupljamo potpise za referendum protiv plana. Tada se pokazalo da jedan broj ljudi iz rukovodstva stranke ne deli entuzijazam po tom pitanju. Sa jedne strane se našla većina članova, uključujući i mene, a sa druge strane ovi koji su istupili. Ali stranka je većinski donela odluku da nam borba protiv francusko-nemačkog plana mora biti prioritet - poručio je Jeremić za TV N1.

foto: Kurir

Na pitanje zašto je Aleksić smenjen sa čela Izvršnog odbora, on kaže da jedan deo Izvršnog odbora nije hteo da sprovodi kampanju protiv plana, "i pitanje je zbog čega je to".

- Ali, konkretan povod za njegovu smenu bila je činjenica da sam kao predsednik stranke nakon glavnog odbora, na kojem su neki tražili prevremenu skupštinu stranke, odlučio da je raspišem za 22. oktobar. Organ koji sprovodi izbore je Izvršni odbor. Ne možete da budete na čelu odbora koji sprovodi izbore. Ne možete da budete šef RIK-a i kandidata na predsedničkim izborima - navodi Jeremić.

Dodaje da su doneli odluku da se formira novi Izvršni odbor sa neutralnom ličnošću na čelu, koja se obavezala da neće koristiti svoje pravo glasa.

- Predložili smo da Izvršni odbor bude sastavljen od šest ljudi koji su otvoreno pružili podršku meni i šest koji su podržali Aleksića, a 13. član se obavezao da neće glasati - pojašnjava i dodaje da su Aleksić i ostali koji su izašli iz stranke "pobegli od demokratskog izjašnjavanja na Skupštini stranke".

On kaže da je Skupština mogla da ima dva kandidata - „mene i njega, koji bi predložili svoje ideje, vizije, planove i videli ko ima veću podršku članova stranke“.

- Ovaj čin bega od demokratskog procesa predstavlja vid slabosti i nepoštovanja temeljnih vrednosti na kojima je zasnovana Narodna stranka - poručuje Jeremić.

Kurir.rs/ N1