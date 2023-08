"ŠEIK BIN ZAJED MI JE REKAO: RAZMISLI GDE ĆE TVOJ SIN VUKAN DA ŽIVI ZA 20 GODINA" Vučić: Emirati razmišljaju da se priključe BRIKS

Šeik Mohamed Bin Zajed razmišlja da se zajedno sa partnerima iz Zaliva priključi Briksu, obelodanio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Gostujući u Ćirilici, Vulić je rekao i da mu je nekoliko dana pre posete Bin Zajed čestitao rođendan njegovom sinu Vukanu.

- To za Briks nije nikakva velika tajna, ali znam da on dobro razume šta se u svetu zbiva. On mi je nekoliko dana pre posete čestitao rođendan sinu Vukanu. Ali me je više puta tokom razgovora pitao koliko godina ima, ja sam odgovarao da ima šest godina. On mi je rekao da ne može zaključke da donosi u moje ime, ali da je moj posao da obratimo pažnju gde će naša zemlja biti za 20 godina, da moram da razmislim gde će da živi moj sin. Pitao je da li želim da živi uz najrazvijenije zemlje sveta, koje neće biti isključivo na Zapadu. Zamolio me je i da ne vodim politiku samo na tri ili četiri godine, do kraja mandata, već da gledam u budućnost - rekao je predsednik.

Vučić ističe da ako Emirati, Bahrein i Saudijska Arabija uđu u Briks, iako je taj blok labav, on mora imati zajedničku valutu.

- Zapadni analitičari sada vide buđenje Briksa, a govorili su do sada da taj blok nije predstavljao ništa. Ja kod nekih od tih ljudi, sve sam ih upoznao, vidim veliku želju da se promene stvari u svetu. Upoznao sam sve lidere Briksa, osim Lule da Silve, nadam se da ću i njega upoznati. Dalje, koliko god da su moćne zemlje Briksa, ekonomski nisu blizu da budu alternativa kolektivnom Zapadu. Ulaskom zalivskih zemalja, mnogo toga se menja. Tada oni postaju ekonomska alternativa, i za deo ljudi u Evropi, i u severnoj Africi - kaže šef države.

Dodaje da se pozicija Srbije ne menja, i da mi ostajemo na evropskom putu, ali da je za nas dobro da čuvamo odnose sa zemljama Briksa.

- Nismo slepi, vidimo šta se zbiva. Druga stvar je da je dobar deo zemalja sit arogancije kolektivnog zapada. Ja često lakše pričam sa Amerikancima nego sa ljudima iz Zapadne Evrope. Amerikanci imaju svoje vrednosti, sa kojima se često ne slažem, ali imaju i "Get it done". "Uradi to". To je dobra politika. Ali kada vam se sve svede da namećete svoje vrednosti, od Azerbejdžana i Egipta do Indonezije, svi ti ljudi će dočekati trenutak da vide stvaranje nečega novog, i da pruže otpor. Ja očekujem velike promene, gde će Evropljani samo govoriti o vrednostima, a gubiće saveznike, kao Zapadno rimsko carstvo. To je kao da uživamo u fontanama i najlepšim kupatilima, dok nam varvari dolaze iznad Alpa i pravimo se da ništa ne vidimo - rekao je Vučić.

