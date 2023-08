"LJUDI I NE ZNAJU KOLIKO SE ZAISTA VREĐAMO U SKUPŠTINI" Vladimir Đukanović kod Basare: Neki žele da ovde bude ŠTO LUĐA SITUACIJA

Gost Svetislava Basare u emisiji Crveni karton na Kurir TV bio je narodni poslanik iz redova SNS i advokat Vladimir Đukanović.

Autora i voditelja emisije zanimalo je da li Đukanoviću smeta rečnik kojim se služe poslanici.

- Naravno da mi smeta. Iskreno, izbegavam, možda će se neke moje kolege naljutiti, ali ja izbegavam da se tako ophodimo jedni prema drugima. Ne zato što nešto slično nisam radio nego jer to nije dobro za društvo. Ljudi danas vide samo ono što se dešava u TV prenosu, ali ono što ne vide, a što se u samoj sali dešava, to su takve uvrede jedni drugima koje sipamo, dovikujući se. To je tako ružno, šta da radimo, ali u drugim zemljama je još gore. Ja nisam pristalica toga i komuniciram preko društvenih mreža. Na svom nalogu na Tviteru, dolaze ljudi bukvalno da bi vas vređali. Sad je Mask uveo da može da me prati i komentariše samo onaj s verifikovanim nalogom. Plašim se da sam u manjini i da politički akteri žele da bude što luđa situacija i parlament.

To nije ništa novo, čitao sam tramskripte s kraja 19. i početka 20. veka, možda je bilo čak i gore, ali u suštini ton je isti.

02:17 LJUDI I NE ZNAJU KOLIKO SE VREĐAMO U SKUPŠTINI Vladimir Đukanović kod Basare: Neki žele da ovde bude ŠTO LUĐA SITUACIJA

- Mislim da niste u pravu. Čitao sam ih i ja jer je moj čukundeda bio poslanik u Kraljevini SHS. Čak i kad je bilo uvreda po nacionalnoj osnovi, to donekle možete i da razumete, mada ni to nije normalno. Bilo je i ideoloških vređanja, ali danas imate čistu mržnju. Vi imate drugu stranu koja krajnje iracionalno, da bi se dodvorila ekstremnom delu javnosti, radi to što radi. Onda im mi uzvraćamo istom merom. Isto bi oni rekli za nas, ali koja je ideja da sviraš gitaru u skupštini ili da donosiš kamen. Oni su pošto poto želeli incidenntnu situaciju kad su nasrnuli na Vučića. Onda namerno dođu do naših klupa i provociraju. U Odboru za pravosuđe koji vodim pustim svakog da priča koliko hoće, to nekad traje satima. Iz moje stranke nekad polude, ali to je festival demokratije. Nikad nikom reč nisam uskratio. Pokušate s njima pre sednice da se dogovorite, ali nažalost, to će sve manje biti moguće.

Nisu problem svađe, u Italiji i Engleskoj se posle toga dođe do zajedničkog stava i rešenja. Kod nas to nije slučaj, konstatovao je Basara.

- Kod nas većina preglasa, tako je i u drugim zemljama. Ja da sam u poziciji predsednika parlamenta, pre svake sednice bih pozvao šefove poslaničkih grupa i pitao koliko im treba vremena za raspravu. Ali ovde ljudi neće da se dogovaraju. Osnovna bitka u skupštini je u odborima, plenumska sednica je za javnost i sem glasanja se suštinski ništa ne odvija. Tu neki koriste prenos da izvode performanse ne bili zadobili simpatije kod glasača. U odborima se osporavaju zakonski predlozi, daju druga rešenja i opozicija tu može da dođe do izražaja. Na internetu sad i to može uživo da se gleda.

