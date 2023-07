Gost ovonedeljne emisije Crveni karton na Kurir TV i autora i voditelja Svetislava Basare bio je Đorđe Pavićević, profesor na Fakultetu političkih nauka.

Bio je jedan pokušaj da se izgradi institucionalnost, koji se završio Đinđićevim ubistvom. Zašto se nika dnije istražila politička pozadina ubistva premijera?

- Srđa Popović je to tražio, veliki problem je da je društvo u velikoj meri kriminalizovano od ratova 90-ih, a bezbednosne strukture takođe. To je uticalo na medijsku scenu, neki novinari su se trudili da relativizuju to što je učinjeno. Ta sinergija koju proizvode dovela je do toga da se svako nastojanje da se dođe do pozadine o ubistvu bilo skretano. Bio je treći metak, ledeni metak, strane službe zbog kosovskog pitanja. A direktni protagonisti, ne govorim o najdirektnijim, mirno žive i dalje - kaže Pavićević.

Beba Popović je pomenuo sve umešane parainstitucije i ličnosti koje su pod kišobranom Vojislava Koštunice izvršile atentat na Zorana Đinđića.

- Bilo je teško istražiti, imam pomalo razumevanja za teškoće koje je imao Đinđić od 2001. do 2003. kad je zatekao praznu kasu i institucije izvan kontrole. U sličnoj poziciji bio je i Tadić. Morali su da sarađuju u nekom smislu s ljudima koji su učestvovali u ubistvu. Imamo tu nesrećnu Bezbednosno-nformativnu agenciju koja se sad reklamira apod sloganom "Sve prolazi, služba ostaje". Ko i kako je vukao konce, plašim se da će mnog stvari ostati neodgovorene. Čim istraga dođe do nekog nivoa, počinje voda da se muti sa svih strana. Imamo najdirektije umešanu BIA u ovom slučaju - dodaje Pavićević.

02:21 IMALI SMO SVOJE LJUDE U VRHU SVAKE STRANKE Đorđe Pavićević se kod Basare prisetio svedočenja bivšeg pefa DB Radeta Markovića

Svetislav Basara je konstatovao da samo ludak veruje da su Duća, Šiptar i Legija ubili Đinđića, da bi potom dvojica bila ubijena, a treći dobio 40 godina. Očigledno je da su imali političko obećanje da će biti zaštićeni. To se nije desilo jer su bili šeprtlje, puč je trebalo da se odigra sutradan.

- Sigurno da je bilo planirano i da su neki ljudi bili planirani za različita mesta u državi. Imamo ljude iz javnog života koji se i dalje vrte po sudovima, niko nije odležao kaznu u zatvoru na način na koji bi trebalo i ne za ubistvo čoveka već i za pokušaj puča... Stavljeno je do znanja da postoje mesta koja su jača od države. Srbija je država gde se više od 80 odsto stanova kupuje za keš gde niko ne proverava poreklo tog novca. Uglavnom su u pitanju ljudi koji su povezani s velikim kriminalom odakle dolazi ogroman novac. Mnogo ljudi je nedodirljivo po institucijama, policija očigledno ne sme da reaguje u nekim situacijama. Biće teško izaći iz takvog stanja.

Česi su momentalno raspustili sve strukture državnih bezbednosti kad je pao komunistički sistem, podsetio je Basara.

- Imali ste Radeta Markovića, bivšeg šefa DB, koji je u svedočenju u Hagu na pitanje da li su imali ljude infiltrirane u stranke, rekao moglo bi se reći da su imali visoko pozicionirane ljude u svakoj. Neka vrsta ozdravljenja odnekud mora doći - završio je Pavićević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs