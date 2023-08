KOSA DUGA, PLAVA, OKO STRUKA CVETIĆ, A NA RUCI TETOVAŽA! Supruga ministra Vesića pokazala opasno zgodnu figuru u bikiniju (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Goran Vesić već dugi niz godina je u srećnom braku sa suprugom Vanjom Kostić, koja je direktorka marketinga Fudbalskog saveza Srbije.

Vanja je, naime, trenutno na odmoru odakle deli svoje fotografije sa mora u najrazličitijim odevnim kombinacijama, ali i u bikiniju. Ona je, najpre, pozirala u zanimljivoj haljini sa resama i u kaubojskim čizmama, a kasnije je pokazala i izvajano telo u bikiniju.

Ipak, jedna fotografija je privukla posebnu pažnju.

foto: Printscreen/Instagram

Vanja je pozirala u plavom topu u bašti jednog kafića. Na glavi je imala slameni šešir, a mnogi su komentarisali njen mladalački izgled. Takođe, mnogi su primetili i tetovaži na njenoj podlaktici.

Inače, Goran Vesić je jednom prilikom otkrio pojedine detalje iz privatnog života i otkrio na koji način je upoznao suprugu.

foto: Printscreen/Instagram

- Suprugu sam upoznao na jednom seminaru. Sećam se da sam zapisao njenu adresu i kupio dve karte za pozorište. Poslao sam joj jednu kartu i buket cveća. Ako se ne varam, gledali smo "Hamleta". U svakom slučaju, bilo je "To be or not to be" ("Biti il' ne biti"). Na kraju je ispalo "to be" - ispričao je Vesić za "Informer" i dodao:

foto: Printscreen/Instagram

- Pre nego što sam upoznao suprugu, izlazio sam sa jednom devojkom. Izašli smo najpre u pozorište, pa onda u bioskop... I posle tri-četiri takva izlaska, kaže ona meni: "Kupila sam ti poklon". Uzela mi je jednu šolju sa porukom koja je glasila: "Just do it" ("Uradi to"). Poruka je bila jasna.

Inače, Vanja Kostić veoma je uspešna u svom poslu. Diplomirala je sa 22 godine, a sa 25 postala direktor brokerske kuće.

Trenutno radi kao direktorka marketinga Fudbalskog saveza Srbije, o čemu je svojevremeno i govorila za medije.

1 / 6 Foto: Printscreen/Instagram

- Želimo da kreiramo brend naše reprezentacije. U tom procesu, razdvajanje institucionalnog grba od reprezentativnog je praksa koja se već sprovodi u većini evropskih saveza. Nacionalni savez, kao krovna institucija, treba da bude predstavljen kao moderna i autoritativna institucija.

foto: Instagram Printscreen

Sa druge strane, grb koji će ubuduće krasiti dres fudbalera treba da simbolizuje tradiciju, strast, posvećenost, jedinstvo i hrabrost sa kojim će se navijači identifikovati - istakla je jednom prilikom direktorka marketinga za "Sportski magazin".

Kurir.rs/Blic