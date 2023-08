"DO TITOVE SMRTI SVE JE BILO U REDU, A ONDA SMO DOBILI ULTIMATUM" Bjelajac: Milošević je uz Putina i Sadama najozloglašeniji

Na društvenim mrežama veliku pažnju izazvao je deo intervjua koji je 1989. godine stranim medijima dao Slobodan Milošević.

Jedna od reakcija je da se tadašnje Miloševićeve reči nisu poklopile sa onim što se događalo nekoliko godina kasnije.

Gost "Pulsa Srbije" koji se prisetio uticaja tadašnjeg predsednika i nedaća koje su zahvatile našu zemlju je Mile Bjelajac, istoričar.

- Stižu nove generacije koje su fizički i memorijski odvojeni od tog vremena. Lično pamtim to vreme, visilo je pitanje o vazduhu na koji način će se rešiti jugoslovenska kriza. Tada je na dnevnom redu bilo uvođenje političkog pluralizma. Tačno je da merila i potrebe čoveka moraju da budu osnova političkog sistema. Kada je nastupila velika ekonomska kriza, odmah posle smrti Tita, dobili smo ultimatum kluba poverilaca pariskog i londonskog, to su klubovi banaka. Kada su odbili naš zahtev da nam se prolongira otplaćivanje glavnice, Jugoslavije je došla u nezavidnu situaciju, došlo je do restrikcije roba i goriva - rekao je Bjelajac, pa nastavio:

- U pregovorima sa Zapadnom zajednicom, kada se uključio i MMF, a to važi i danas, da on postavlja političke uslove. U vezi Miloševića postoje mnoge legende, mislim da je on najpoznatiji političar kao posledica globalnih medija danas u svetu pored ovih američkih, Putina, Huseina... Imate ove pozitivne i negativne, ali je Milošević u tim medijima pretežno bio negativan.

