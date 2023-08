"SASTANAK U PRIŠTINI ZA MENE JE VELIKA ENIGMA" Gajović: Ako ne dođe do deeskalacije stanja na KiM, kako da im više IKAD VERUJEMO?

Vanredni izbori u četiri opštine na severu Kosova i Metohije moraju da se raspišu što pre. Ovo je juče poručio portparol Evropske unije Peter Stano, koji je dodao da izbore treba organizovati na kompletan i inkluzivan način, što podrazumeva puno i bezuslovno učešće kosmetskih Srba.

foto: Kurir TV

Saša Gajović, novinar i publicista gostovao je u jutarnjem programu Redakcija povodom ove izjave potparola EU Petra Stanoa.

foto: Kurir tv

Gajović ističe da, iskreno rečeno, više ga zanimaju informaciju o susretu Aljbina Kurtija sa predstavnicima Kvinte i američkog predsednika.

- To je bio zatvoren sastanak, ali je interesantno da je sa Kvintom, i da o tome nemamo nikakvu informaciju kako je taj susret prošao. Mene bi to najviše interesovalo. Kakvi su zaključci i tome slično. To je enigma - kazao je Gajović.

04:32 UPOZORAVAJUĆI NAGOVEŠTAJ JE OKRETANJE MAKEDONIJE KA OVIM DRŽAVAMA Gajović: Već 15 godina u Makedoniji su NAJVEĆI PROBLEM ALBANCI

Za njega, rešenja EU nisu zadovoljavajuća.

- Ako ne dođe do eskalacije na Kosovu to je za mene kao čoveka - jednom kada me neko slaže ja njemu više ne verujem, a ne sto puta, koliko je bilo. Postoji veliki prostor za nedoumicu, a ono o čemu možemo da pričamo je Kurtijeva poseta Tetovu i jedan skandal šta je on to tamo rekao i ulica koja je oformljena sa nazivom Demaćija. Ali to da će nastojati da veliku Albaniju distancira, a da Severnu Makedoniji približi Bugarskoj i Mađarskoj to je upozoravajući nagoveštaj. Kada sam putovao ka Ohridu, na svakoj kući možete videti albansku zastavu, to je već 15 godina vidljivo i svaki problem koji ima Makedonija inicirali su Albanci koji su tamo većinski, a ideja o tihoj okupaciji Severne Makedonije nije nova i preteća je za stabilnost Balkana - smatra Gajović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

02:04 NA SEVERU KiM IMA VIŠE POLICAJACA NEGO GRAĐANA! Demo Beriša: Ne može se utvrditi njihov tačan broj jer nisu samo u uniformama!