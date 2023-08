"KAŽU NAM DA PROGUTAMO GORKU PILULU - 'KOSOVO" Nenad Vuković o albanskom lobiju u Evropi: Nije mu se lako odupreti (VIDEO)

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" i izneo mišljenja o lobrianju Evrope i snažnoj medijskoj kampanji EU protiv Srbije.

Nakon što je američki CNN plasirao tezu da Srbija ugrožava mir na Zapadnom Balkanu, čak tri vodeća nemačka medija pisali su, istovremeno, o navodno neuspeloj strategiji SAD i EU i dominaciji Srbije koja se, kako navode, mora slomiti.

On je istakao kako određeni političari Zapada govore da Srbija "treba da proguta gorku pilulu Kosovo" i da je to ono što je, kako on tvrdi, zapravo, albanski lobi, nego zvaničan stav evropskih država.

- Kao što smo upozorili ko je na potezu, odnosno albanski lobiji, što se dešava. Vrlo je teško razlikovati politički Zapad od kosovskih Albanaca. Suštinski su lobisti. Imate skoro ovu organizaciju sa ozibljnim narko -dilerom i ima ih pored, trgovine organima i teško može da se razlikuje i nije mu se lako odupreti. Oni imaju veliki udeo u podeli droge i koliko je god moguće upoznavati evropske medije... - tvrdi Vuković.

04:47 NENAD VUKOVIĆ O ALBANSKOM LOBIJU PROTIV SRBIJE U EU

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

03:42 ALBANSKA MAFIJA SNAŽNO DELUJE U EU, POLITIKOM SLAMANJA SRBIJE Bjegović: Ulažu direktno u Kosovo prljavim NARKO KAPITALOM!