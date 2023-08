ZAVRŠIO ZA UČITELJA PA BATALIO SUNĐER I KREDU I UŠAO U POLITIKU: Sin mu je poznato TV lice a uz Slobu Miloševića bio do kraja FOTO

Rođen je 13. oktobra 1942. u selu Babin Most, blizu Obilića, kod Prištine, na Kosovu, od oca Živojina, radnika, i majke Ružice, domaćice.

Uz sina, koji će postati poznat ne samo u Srbiji, već i u Jugoslaviji, njegovi roditleji imali su još jednog, koji je umro mlad, u 39. godini, i čak pet kćeri. Zahvaljujući svima njima stekli su nemerljivo bogatstvo od ukupno 65 potomaka - dece, unučadi i praunučadi.

Na Kosovu su svoji na svome već vekovima. Prezime je tamo poznato navodno još od 1455. godine. Orali su, sejali, sadili, a bogami i te kako ratovali pa je tako pradeda Svetozar uzeo pušku u Prvom svetskom ratu. Rođak Nikola, pravnik iz Beočina, završio je na slici Paje Jovanovića u čuvenoj "Seobi Srba" pod Čarnojevićem.

Prvi do Slobe, a rastao pored bostana

Rastao je pored njiva bostana, ali mu je tuđi nekako uvek bio slađi sve dok pokojni otac nije izvukao kaiš iz pantalona pa po turu..., pisala je beogradska štampa pre skoro četvrt veka za koju je svojevremeno izjavljivao i da je Srbin pravoslavac jer je "Kosmet je 'krv i meso' svakog Srbina". Slava Sveti Alimpije Stolpnik.

Glavom i bradom bio je i na Gazimestanu.

foto: EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Osnovnu je završio u Prištini, gde se i iškolovao za učitelja. Studirao je srpski jezik, a uz to radio kao seoski učitelj sve dok nije batalio sunđer i kredu i zaposlio se na radiju a potom je ušao u politiku. Odatle redom, komiteti, predsedništva, pokrajinska, ova-ona, sve do osnivanja "Slobine partije" - SPS-a, u koju se odmah učlanio, a kasnije bio biran i za njenog potpredsedenika.

Ali 1993. sve se preokrenulo, samo je nestao. Navodno, bio je preoštar za skupštinskom govornicom posebno 9. marta 1991. kad je opoziciji rekao "Vi nas ovde celu noć vijate". Ali, opet je vaskrsao NATO agresije na SRJ 1999. godine.

Sin poznato TV lice Andrija Igić, Živoradov je sin. Rođen je 1968, poznati je srpski novinar, najpoznatiji po izveštavanju s Kosova i Metohije. Zaposlen je kao dopisnik RTS-a s Kosova i Metohije. Tokom juna 2014. godine, koristeći trenutak istovaranja televizijske opreme, takozvana kosovska policija mu je pisala kaznu i potom pozvala interventne jedinice koje su ga privele, uz fizičke ozlede, i zadržala u stanici četiri časa. Igić je incident opisao kao još jedan slučaj bahatosti takozvanih kosovskih snaga. Dobitnik je nagrade „Milan Pantić” koja se dodeljuje za novinarsku hrabrost u znak sećanja na novinara ubijenog 11. juna 2001. godine.Prethodno mu je dodeljena nagrada „Milan Žegarac”, podseća srpska Vikipedija.

Albanci mu držali nož pod grlom

Posle bombardovanja napala ga je grupa Albanaca, držali su mu nož pod grlom, pištolj na slepoočnici, srećom neko je viknuo Kfor, pa su se razbojnici razbežali. S polomljenim rebrima i unutrašnjim povredama završio je u bolnici. Nedugo potom spaljena mu je kuća u rodnom Babinom Mostu i opljačkan stan u Prištini.

"Na Kosovu se konstantno ponavlja istorija, samo se akteri menjaju", tvrdio je svojevremeno.

Do kraja uz Slobu, branio ga od hapšenja

Ako ga već dosad niste prepoznali, reč je o Živoradu Igiću, poznatom srpskom političaru iz Miloševićevog vremena.

- Igiću, Igiću, Živorade Igiću - skandirali su mu ispred Slobine vile na Dedinju dok ga je on do kraja branio od hapšenja i izručenja Hagu, tog kobnog 28. juna na Vidovdan.

foto: EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Brak, porodica i smrt

Bio je oženjen Mirjanom, s kojom je izrodio četiri ćerke i sina, koji su mu podarili unuke.

Igić je preminuo 13. marta 2003. a sahranjen je na Bežanijskom groblju u Beogradu. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije umro je u 60. godini života.

Pre jedno dve godine pomenuo ga je i partijski drug, Branislav Bane Ivković, nekadašnji visoki funkcioner SPS, koji je pričao o porodici Slobodana Miloševića, kao i o svemu što se dešavalo pre 20 i nešto godina kada je pokojni predsednik Srbije i SR Jugoslavije uhapšen.

Ivković je pre dve godine za TV Pink istakao da su Slavica Đukić Dejanović, Živorad Igić i on do poslednjeg dana bili uz Miloševića i njegovu porodicu. Istakao je i kako Milošević nikada nije imao pištolj, kao i da postoji veliki interes za dešavanja ispred vile "Mir" pre 20 godina.

foto: EPA/KOCA SULEJMANOVIC

- Mene je lično ova serija veoma pogodila, jer me je vratila u to vreme. Serija ima niz grešaka, ali autori imaju pravo na neku svoju subjektivu procenu. Pokojni Žika, Slavica i ja smo do kraja bili uz Slobodana. Mi smo izašli napolje tek kada je on otišao u zatvor. Fila se pojavio tek oko 1-2 ujutru. Došao je tako što je Slobodan rekao: "Bane, pozovi Filu", bio je s porodicom, probudio sam ih, tako da se on odmah pojavio. Niko nas nije kontaktirao kada je reč o scenariju - rekao je tada Ivković govoreći o seriji "Porodica", koja opisuje život i pad porodice Milošević.

- Ima dosta grešaka, mene je najviše pogodilo ono s pištoljem. Slobodan nikada nije imao pištolj pored sebe. Istina je da je Mira sklonila pištolj, video sam ga na jednoj natkasni. Sloba je bio zaspao od umora, a Mira ga je uzela sa te natkasne i samo mi pokazala da ćutim i odnela ga. A to da je vitlao pištoljem, to nije tačno i to me baš nervira. Prva pozitivna vrednost, kada izuzmem taj deo serije, jeste da u Srbiji postoji veliki interes o tim događajima i ličnosti Slobodana Miloševića. Mogu da ga vole, mogu da ga mrze, ali on je obeležio istoriju - ispričao je Ivković svojevremeno u jutarnjem programu te televizije.

