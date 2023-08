PREDSEDNIK SRBIJE SEO DA RUČA S RADNICIMA, NA STOLU OMILJENO JELO A DO NJEGA GRBA: Ko je najbrži čovek među putarima? (FOTO)

NOVI PAZAR - Ovo je najbrži čovek među putarima, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se prvom putaru pazarskog kraja po imenu Grba i dodajući da takvih kao on nema mnogo.

On se kod Grbe raspitivao i koliko radnika ima, kolike su im plate, jel isplata redovna, a on mu rekao da bi ova deonica koju je danas obišao - Raška - Novi Pazar, inače završena pre roka, bila završena još ranije da voda nije pokvarila planove, a oni su sad to rešili zauvek.

foto: Printscreen/TV Pink

Grba se pohvalio i da su meštani od Karajukića Bunara pa naviše, sve do Crne Gore i poslednjeg našeg sela do te države - sela Ugao, svakog dana pekli po jagnje za njegove radnike i da su to dobri i zahvalni ljudi.

Grba je predsedniku rekao i da taj kraj poznaje jako dobro jer je tu službovao kao oficir na šta mu je Vučić rekao: "Šta ti je Ozna." Kad ga je predsednik upitao jel ovaj put dobro izgrađen, jel će dugo da traje, Grba se našalio pa rekao: Dok smo mi živi, trajaće. Kazao je šefu države i da su njegovi radnici vredni, da firma gradi 600 porodica i da je za njih jedini strah da neće biti posla, za sve ostalo nema zime.

Ko je Grba?

Bivši upravnik Kazneno-popravnog zavoda Niš Aleksandar Grbović postao je direktor kompanije “Novi Pazar put” pre oko četiri godine. Grbović je penzionisani pukovnik Vojske Srbije, a bio je na čelu zatvora u Nišu nešto više od četiri godine (mart 2013 – septembar 2017), tokom kojih je ostvario zapažene rezultate. Iz te ustanove otišao je sam, kako je tada rekao, na bolje radno mesto.

foto: Printscreen/TV Pink

Završio je Vojnu akademiju u Beogradu, kao i specijalizaciju za bezbednosne službe ocenom 10. Tri puta je vanredno unapređivan, bio je najmlađi pukovnik i nosilac je brojnih odlikovanja. Penzionisan je 2005. godine, protiv svoje volje, pisao je svojevremeno Radiostoplus.

Predsednik ručao sa radnicima

Posle obilaska rekonstruisane deonice puta Novi Pazar - Raška, Vučić je seo da ruča sa radnicima i zvao ih da sednu i da se posluže. Prethodno je s njima razgovarao o poslu, pitao ih kolike su im plate, jel se isplaćuju redovno...

Pred njim na stolu bila je zeljanica za koju je rekao da mu je omiljena i da nju najviše voli.

1 / 11 Foto: Printscreen/TV Pink

Prethodno je pitao i nekadašnjeg ministra Rasim Ljajića, koji je bio s njim u obilasku, hoće li biti zeljanice.

Kurir.rs