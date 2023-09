Visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednost, Žozep Borelj, najavio je da će nova runda dijaloga između Beograda i Prištine na visokom nivou biti održana 14. septembra u Briselu. To će biti još jedan pokušaj da se reši situacija.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online, izneo je svoje mišljenje u vezi sa trenutnom situacijom u gostovanju u jutarnjem programu.

- Na delu imate i dalje sprovođenje onog istog plana Aljbina Kurtija o teroru nad Srbima. Kurti ima preko 40 savetnika i plaća ih preko milion evra za njih. Oni kažu da 14. septembra Kurti može sa Boreljem u Briselu isključivo da razgovara o toj implementaciji francusko-nemačkog predloga. On je potpuno čovek preskočio obaveze koje ima i koje su mu iz EU stavili kao prioritet. A to je deeskalacija na severu, povlačenje gradonačelnika iz opštine, smirivanje tenzija da se vrati bar kakav takav "normalan" život - rekao je Garić i dodao:

01:25 KURTI IMA 40 SAVETNIKA KOJE PLAĆA NENORMALNOM SUMOM! Garić tvrdi: Preskočio je obaveze koje mu je EU stavila kao PRIORITET

- Dok dođemo do priče o ZSO, tu će prći ne znam koliko vremena, a to su sve preduslovi da bi vi mogli da pričate o bilo čemu dalje. Kakav francusko-nemački predlog u trenutku kada imate eskalaciju svakodnevnu i mogućnost sukoba u svakom trenutku. Albanska strana se ponaša potpuno neodgovorno i provocira. To je ponašanje koje ne vodi nikuda i može dovesti u veliku nesreću.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:29 AKO ŽELE DA NASTAVIMO SA IMPLEMENTACIJOM, MORAJU DA ISPUNE OVE STVARI! Milićević: Priština je pogazila 21 od 22 principa