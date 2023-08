OVO JE SKRIVENA PORUKA GRAFITA "KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI" Jakšić analizira: Zloupotrebljavaju istoriju zarad jednog cilja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče posle razgovara sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom da je, citiramo: Veoma zabrinut zbog razvoja događaja na KiM i Kurtijevog plana da silom okupira sever pokrajine i protera Srbe sa vekovnih ognjišta.

U međuvremenu, neko svoje poruke o rešavanju pitanja Kosova i Metoije šalje preko grafita koji su osvanuli kako u Beogradu , tako i u Moskvi.

Na zidovima širom Rusije i Srbije napisano je "Kad se vojska na Kosovo vrati".

Gost "Pulsa Srbije" koji je analizirao ovu temu je Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator.

Prvo se osvrnuo na slučaj u kojem je Franko Simatović oslobođen u Hagu izdržavanja kazne i svih optužbi

- Nije to preveliko iznenađenje, ipak je to bio period mrcvarenja koji je trajao godinama i godinama. Sve je to pokazalo da tribunal u Hagu ima velike poteškoće da dokaže krivicu određenim ljudima. U ovom slučaju to nije uspeo. Ne znam da li će postojati neki odštetni zahtev da se plate sve te godine.

Potom se osvrnuo na poruku između redova ili direktnu poruku, pomenutih grafita.

- Gde tražimo argumente? Da li ih tražimo u istoriji ili u savremenosti? Ako se zadržimo da tumačenjima 1389. godine, onda je to epski stih koji je sadržan od vladike. Pitam se zašto se 2021. godine slavi nešto što se događalo 1389. godine, to svakako nije slučajno. Moje tumačenje je da je poruka zloupotrebljena istorija da bi se aktuelizovao i da bi se na neki način mobilisao militantan deo srpske javnosti. Ta javnost se preklapa sa rusofilima srpske javnosti. Šta ćemo mi uopšte dobiti ako se vojska na Kosovo vrati? Dobićemo rat.

