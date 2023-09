MILANOVIĆ IZNENADIO IZJAVOM O CRNOGORSKOJ VLADI I SRBIMA: Evo o čemu je razgovarao sa Milatovićem u Zagrebu

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je u Zagrebu nakon susreta sa hrvatskim predsednikom Zoranom Milanovićem da je zemlja na raskrsnici - da li će postati u potpunosti pravna država. On je rekao da je građanima neophodna pravna država, ali da nije siguran da u tome mogu pomoći oni koji su od Crne Gore napravili bespravnu državu.

- Volio bih da Crna Gora što pre dobije stabilnu Vladu, da dođemo do rešenja kada je u pitanju pravosuđe. Mislim da je to nasušna potreba Crne Gore - kazao je Milatović.

Na pitanje o ulasku koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) u novu vladu, Milatović je rekao da ne treba menjati teze.

foto: Youtube Printscreen

- Ako što ne volim u politici, to je pokušaj zamene teza. Apsolutno, kada kažem da Crnoj Gori treba stabilna vlada, znam zašto to govorim. Mislim da sam ovde bio jasan. Crnoj Gori treba vlada koja može dodatno kroz podršku parlamenta reformisati pravosuđe. Znate u čemu je razlika danas između Crne Gore i Hrvatske - ta što je pre desetak godina u Hrvatskoj ubijen jedan novinar a u Crnoj Gori je ubijen drugi novinar. Zbog toga što su nezavisno istraživali krake duvanske mafije na Balkanu. Hrvatska kao zemlja koja je napredovala u kontekstu prava i pravosuđa je negde uspešno razrešila taj slučaj, i danas imamo presudu, ne znam sad na koliko godina, u kontekstu počinalaca ubistva Iva Pukanića. Crna Gora, nažalost, nikada do kraja nije rasvetlila ubistvo Duška Jovanovića, jednog novinara koji je pre 15-ak godina ubijen u Crnoj Gori. I to je razlika - objasnio je Milatović.

On je rekao da da želi Crnu Goru u kojoj njegova deca žive a da je zakon isti za sve.

foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

- Ukoliko to sada ne završimo, ja se bojim da nikada nećemo uspeti da je završimo. Kada govorim o Vladi, govorim o Vladi koja može da reši pitanje pravosuđa i da stvori pravnu državu. I ne mislim da oni koji su od Crne Gore napravili besudnu zemlju mogu sada da rešavaju problem jer su bili glavni za kreiranje tog problema. Ne bih volio da dođe do zamene teza. Nikakve veze, niti povezanosti sa koalicijom ZBCG nemam. Da imam, bio bih u toj partiji. Ne bih imao svoju partiju. Mislim da je vrlo važno da ta poruka bude jasna. Ja sam ušao u crnogorsku politiku da bih, u meri mogućeg, napravio zemlju vladavine prava i jednakih ekonomskih šansi za sve - rekao je Milatović.

Nadovezao se Zoran Milanović, rekavši da se "predsednik Crne Gore nepotrebno pravda, a nema zbog čega".

- Koalicija ZBCG, to su prosrpske stranke. Iza toga stoji puno glasova crnogorskih građana. To je upravo ono što ne želite a dođe iz Brisela. Ukoliko se ne radi o manijacima, silovateljima, nacistima, sledbenicima SS Vafen brigade, ustašama, četnicima, pravim četnicima, nemate pravo svog izbora. Ovo je "cancel culture". Dakle, sad se po svaku cenu želi isključiti jedna grupa koja je na izborima dobila 15 odsto, koja meni baš i nije simpatična, iskreno, ja s njima ne bih išao u koaliciju. Ali to je potpuno vaša stvar, i ako se tu budete dali lomiti i ucenjivati, imaćete polomljene noge koje neće zarasti. Gospodin Vuksanović i hrvatski predstavnici u Crnoj Gori su ljudi koji su, to je moje duboko uverenje i spoznaja, vrlo lojalni i odani Crnoj Gori, evropskoj Crnoj Gori i to je društvo koje ja cenim. Ima li za njih mesta u vladi Crne Gore, žele li oni to, ili žele neke druge položaje da bi ostvarili svoja prirodna prava, to je onda njihova procena. Ali, sastavite vladu koja je efikasna. Ako u njoj ima tih takozvanih prosrpskih stranaka, to je isto slika Crne Gore. Možda bih ja htio nešto drugo, ali iskreno, ne tiče me se - poručio je Milanović.

Kurir.rs/ RTCG