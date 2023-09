"STRAHOVITO GA MALTRETIRAJU I TUKU, A MOŽEMO SAMO DA MU KAŽEMO - IZDRŽI?" Bratina: Sada, kada ponovo napadaju, to više nije vest?

Prošlo je tačno tri godine od potpisivanja sporazuma u Vašingtonu o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije I takozvanog Kosova. Prema oceni tadašnjeg specijalnog izaslanika za dijalog Ričarda Grenela, malo toga je ostvareno iz tog sporazuma.

foto: Printscreen/Kosovo-online

Profesor Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru sa voditeljkom Oliverom Lazarević o situaciji na Kosovu i Metohiji.

foto: Kurir tv

Razgovor je započeo osvrnuvši se na bivšeg predsednika Donalda Trampa koji se držao tadašnjih dogovora. Naglasio je da sa sadašnjom američkom administracijom sve pada "niže i niže".

- Na severu KiM ugrožena je bolnica, robe je manje, srpska roba ne stiže, a na Filozofskom fakultetu svi koji rade su zabrinuti. Pre neki dan uhapsili su zamenika vođe kik-boks kluba Milana Milenkovića... Tako da mogu da kažem da je Lune jedan snažniji momak koji je napravio evropski šampionat u kik-boksu i on ima velike kvalitete kao čovek. Sada, njega, strahovito maltretiraju, tuku ga, ponekad može da ga vidi rodbina na neko kratko vreme i svi ga bodre da izdrži - rekao je Bratina, osvrnuvši se na izjavu Ričarda Grenela koji je izjavio da su se odnosi pogoršali.

03:37 BORIS BRATINA O SITUACIJI NA KOSOVU I METOHIJI

- Počeli su da upadaju u srpske radnje i insistiraju na tome da se registruju kao kosovske jedinice. Čini mi se da postoji jedna tehnika - već jednom smo imali zabranu uvoženja robe, i kroz kratko vreme je to opovrgnuto, odnosno počela je roba ponovo da ide, a sada kada se ponovo zabranilo, to više nije vest! Kurtijevci su ponovo najavili da će preuzeti Kancelariju za Kosovo i Metohiju. E sad znači oni će osmog opet pokušati to fizički da urade. Napadnu vas jedanput pa kažu razdvojite se, ali kada vas drugi put napadnu niko više ništa ne kaže - rekao je Bratina.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

02:08 OPET SE NA KOSMETU LOME KOPLJA Garić o uticaju Grčke i Turske na KiM: Kao i u BiH, podržavaju oko 100. 000 RADIKALNIH ISLAMISTA