MEŠTANI SELA MEĐA KOD ŽITIŠTA: Ponosni smo što prvi put u istoriji imamo narodnog poslanika (FOTO)

Meštani banatskog sela Međa u opštini Žitište, mogu da se pohvale da po prvi put u istoriji imaju narodnog poslanika u Skupštini Srbije. Uglješa Grgur, potpredsednik "Naše Drine" je prvi narodni tribun ne samo svoje rodne Međe već i šire okoline, ukljućujući i Srpski Itebej, koji, takođe pripada opštini Žitište.

Poplave

-Kada se dogodila katastrofalna poplava 2005.godine, naš Uglješa je napravio kuću Savkovićima, Rosi i Slobodanu. Sam, od temelja. Svima nama je pomogao tada, jedini je sa strane od prvog do poslednjeg dana poplave bio u rodnom selu. Kako da to zaboravimo - rekla je starija gospoda, jedna od 623 meštana Međe, za portal Poslanik.rs.

- Komšije smo. Znam ga od malena, roditelje mu znam, otac mu je bio tako vredan. Grguri su kolonisti iz sela Berušica kod Gacka, ovde su njegovi deda Sava i baba Obrenija došli 1946. Njegov deda Sava je bio najviši čovek koji je ikada došao u Među, preko dva metra, nije bilo takvog na daleko. Njegovi roditelji Blagoje i Ljubica koga nisu videli tome nisu ni pomogli, isti je i on takav - kaže meštanin:

- Uglješa često dolazi u selo, uzgaja svinje mangulice, ne libi se od najtežih seoskih poslova.

Peticija

Stanovnik Međe kaže da je Uglješa mnogo uradio za ovo selo.

-Doveo nam je asfalt, opremio Mesnu kancelariju. Zahvaljujući njemu deca koja nam idu u Zrenjanin u školu ne plaćaju autobusku kartu. Nema čoveka u Međi kome nije pomogao. Stariji i nemoćni su dobili socijalnu pomoć, jer je Grgur dok je bio odbornik u Žitištu, pomogao - rekao je stanovnik Međe. Zato i ne čudi što su svi meštani Međe potpisali svojevremeno peticiju za Grgurovo oslobođenje.

- Onaj nesrećni Pajtić 2008. uhapsio ga je na pravdi Boga, valjda mu je smetalo zato što je Uglješa sve ono što on nije. Domaćin, pošten...Znali smo da je nevin. Na kraju se to i videlo kada je dokazano pravosnažnom sudskom presudom da Grgur nije kriv - rekla je meštanka. Ponosni Snaja i sinovica Uglješe Grgura sa ponosom pominju devera i strica: - Kada mi je muž Milovan poginuo 2002.godine, on je njegovu decu podigao kao svoje. Izveo ih je na put ne razdvajajući ih od svoje dece i trudio se da imaju sve. Ponosni smo na njega, on je takav, ne pomaže on samo onima sa kojima je u krvnom srodstvu, za njega je cela Srbija familija, pričaju one, piše portal Poslanik.rs.

Inicijativa Granični prelaz sa Rumunijom - Uglješa namerava da pokrene inicijativu kod ministra spoljnih poslova da Međa dobije granični prelaz sa Rumunijom. Znate li koliko bi to značilo? Pa, ovo selo bi oživelo, bilo bi puno, dolazi li bi kod nas Rumuni, a naši koji su otišli iz sela bi se vraćali - rekao je jedan mladi meštanin.

Podrška Dodiku Republika Srpska je ime i prezime vekovne težnje za slobodom Uglješa Grgur i predsednik Naše Drine Igor Braunović, obojica narodni poslanici, dali su podršku Miloradu Dodiku, predsedniku RS. - Dodik nije sam i svaki čestiti Srbin u ovim trenucima uz Republiku Srpsku i njega kao njenog legitimno izabranog predsednika - istice Braunović koji je i predsednik Boračke organizacije Srbije i Republike Srpke i srpski vojvoda. Grgur naglašava da je "Republika Srpska ime i prezime vekovne težnje za slobodom onih koji su vekovima ginuli na turskom kocu i autrijskom konopcu i da Dodik smeta jer je garant da ce Srpska ostati i opstati.

