NARODNI POSLANIK UGLJEŠA GRGUR: Tražio sam ukidanje jednog i formiranje drugog Anketnog odbora

Narodni poslanik i potpedsednik "Naše Drine" Uglješa Grgur ušao je u februaru ove godine u srpski parlament sa izborne liste "Ivica Dačić-premijer Srbije", a do sada je pokrenuo ukidanje jednog i formiranje drugog Anketnog odbora u Skupštini Srbije.

Nakon što je Srbiju zadesila tragedija u maju kada su u dva krvava pira ugašeni mladi životi, opozicija u Skupštini Srbije je tražila formiranje Anketnog odbora koji je trebalo da se bavi utvrđivanjem činjenica i okolnosti koje su dovele do dva masovna ubistva. Odbor je formiran 18. jula, a već nakon druge sednice, narodni poslanik Uglješa Grgur je kako kaže "uvideo da anketni odbor ne služi svrsi već jedino i isključivo promovisanju određenih političkih partija i jasno rekao da ga treba ukinuti". So na živu ranu -Kao građanin moje Srbije koja je zavijena u crno 3. i 4. maja ove godine i kada je cela zemlja zanemela zbog dve tragedije, nisam uopšte smatrao da je relevantno u tim crnim danima komentarisati ko će uopšte biti na celu tog anketnog odbora jer nije to bila poenta. Mariniku Tepić nisam podržao ne zbog nekakvih političkih razlika, vec jedino zbog toga što nije stručna da bi se bavila time. Onoga trenutka kada sam video da se na sednici tog anketnog odbora najmanje govori o žrtvama, već da je on postao mesto promovisanja nekakve politike, nisam više mogao da izdržim i prvi sam zatražio njegovo ukidanje. Kao član tog anketnog odbora, ali prvenstveno kao čovek nisam mogao dozvoliti da se roditeljima ubijene dece stavlja so na ranu, a da se narod koji je zavijen bolom dovodi u zabludu - rekao je Grgur za portal Poslanik.rs Udar na mafiju Baš kao što je tražio ukidanje anketnog odbora koji je kako kaže "sramotno, na račun bola promovisao politiku", sada traži formiranje drugog anketnog odbora kojim bi se istražio rad izvršitelja:

-Neću da ćutim niti me bilo ko može kupiti niti uplašiti. Sve što imam u životu stekao sam svojim trudom i radom. Zato što sam čist kao suza našao sam se na udaru mafije izvršitelja kojima smetam. Do kraja ćemo razobličiti pogubnu kriminalnu igru izvršitelja koji globe građane. Pre mene niko se nije drznuo da ovu mafijašku hobitnicu gađa pravo u glavu bez namere da se zaustavi.

Ušao u politiku Moje srce kuca za Dačića i "Našu Drinu" Uglješa Grgur, inače privatni detektiv, otkriva zašto jer ušao u politiku. -Moje srce kuca za Ivicu Dačića i "Našu Drinu" i njenog predsednika Igora Braunovića. Zbog njih sam ušao u politiku i kandidovao se za poslanika. Dačiću, Braunoviću i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću najviše verujem. Državotvorna politička mudrost Dačića, nepokolebljiva hrabrost i humanitarni rad Braunovića srpstvo Vučica čine politicki rad smislenim i borbu za narod jačom, a mene svakodnevno jačim u borbi za Srbiju - kaže Grgur.

