VUČIĆ OBELODANIO KAKO JE DOŠLO DO RAZMENE VATRE U BANJSKOJ: Izveštaj KFOR govori o tome - vozila su bila spojena EKPLOZIVOM!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je naveo Kejforov izveštaj sa barikada govori o tome da su vozila spojena starim eksplozivom i starim žicama. On je objasnio na koji način je došlo do sukoba.

- Ako bi neko došao teškim vozilima da bi to eksplodiralo i to bi sprečilo akciju uklanjanja vozila. Ovaj policajac je bio ranjen jer je naišao na žicu koja spaja ta vozila. Od eksploziva. Tada je došlo do razmene vatre. Ranjen je od eksploziva koji je postavljen. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima da obavimo. Ponašaćemo se kao pravna država, zaprepastili smo se činjenicom da Euleks ćuti i ne ide u operativnu akciju. Oni su zadržani u operativnoj sali gde su pratili gde se ko kreće. Čudno da svi ćute o tome - dodao je predsednik Srbje.

- Kažu da su odbijeni od Prištine jer je Priština znala koga šalje u akciju i šta je namera prema Srbima. Odbijajući Euleks krenuli su da ubiju sve Srbe. Sad kreću sa smanjivanjem svog "herojskog dela". Euleks je odbijen da ide u operativnu akciju na sever Kosova. Oni su zadržani u centralno operativnoj sali iz koje su mogli da prate gde se ko kreće. Oni su rekli Euleks ne može da ide u akciju. Čudno. Čudno da ćute svi o tome. Kažu da je to bila koordinisana akcija KFORA, Kosovske policije i Euleksa. Što nije išao EULEKS? Što ne kažete da ste odbijeni od Prištine. Odbijeni su, zato što su oni znali koga su slali u tu akciju i šta im je namera ka Srbima. Oni su odbijajući EULEKS pošli da likvidiraju sve Srbe. Da li ih je bilo 30, 40, pošto vidite da to svaki dan povećavaju. Prvo je bilo 20, sad je 60. Sada kreću sa smanjivanjem svojih herojskih dela. Prvo su rekli da ima 7,8,9, 12 ubijenih Srba. Ima trojica ubijenih Srba. Trojica su uhapšena, gospodin Tolić je ranjen. Ubijeni su Nedeljković, Mijailović i Milenković. Milenković i Mijailović iz Leposavića, 35 i 50 godina, i Nedeljković, 31. Mijailović, i mi ćemo to da ispitamo, pošto vidim da niko time ne želi da se bavi. Čekamo potvrdu za Mijailovića, imamo lica koja su spremna da budu zaštićeni svedoci, koji će reći da je ubijen, overen, hladnokrvno ubijen. Ja sam danas razgovarao sa njegovom suprugom, bilo mi je teško to da joj kažem.Tražili smo da ide jedan naš stručnjak na obdukciju, posebno su pravili problem oko Milenkovića, jer je za njega imamo podatak da je upucan sa oko 12 metara u trenutku kad je bacio pušku i podigao ruke. Rekli su joj, oni imaju dvoje dece, Milu i Đorđa, 12 i 8 godina stari, i pošto nema žive roditelje, a mora DNK da se pokaže, da mora decu da im dovodi u Prištinu da bi se pokazalo da je to on. Ne može ona da dođe da pokupi mrtvo telo svog supruga. Toliko su se iživljavali - otkrio je Aleksandar Vučić.

