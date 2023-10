KALKULANTI! DEO OPOZICIJE DOBIO ŠTA JE HTEO, ALI OPET PRETE ULICOM! Predomišljaju se a odbrojavanje za izbore praktično počelo

Deo opozicije koji je tražio izbore do kraja godine ponovo se predomislio, i to u trenutku kad je vlast potvrdno odgovorila na njihov zahtev, najavljujući parlamentarne, beogradske, pokrajinske i lokalne izbore za 17. decembar. Lider Demokratske stranke Zoran Lutovac toliko je nezadovoljan ovakvim mogućim raspletom da je zapretio ulicom ukoliko se ovi izbori ne razdvoje.

Želje

- Mi zahtevamo izbore do kraja godine, razdvojene. On ne mora da ispuni to, on može ponovo da raspiše nešto što se zovu izbori a da nemamo uslove za to. Ako ne uspemo da se izborimo za te uslove, da zajedno i opozicija i građani naprave kampanju na ulicama - izjavio je Lutovac u "Utisku nedelje".

foto: Nenad Kostić

Za Lutovcem je krenuo i Aleksandar Jovanović Ćuta i njegov Ekološki ustanak, koji očigledno imaju svoje želje, te traže da lokalni izbori budu održani u redovnom terminu sledeće godine.

- Teme lokalnih izbora i problemi s kojima se suočavaju građani na lokalnom nivou ne smeju biti stavljeni u drugi plan, da budu u senci nacionalnih tema koje su svojstvene za parlamentarne izbore - navode iz Ekološkog ustanka.

Zbunjujuće

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da je svaki opozicioni lider doprineo opštoj zbunjenosti građana.

foto: Nemanja Nikolić

- Svaki dan imamo nekog predstavnika opozicije koji izlazi s nekim svojim idejama, ali ne zna se u čije ime oni govore. Ništa nije usaglašeno, iako je odbrojavanje za izbore praktično počelo. I dalje imamo izolovane nastupe pojedinih opozicionara koji unose zabunu čak i opoziciono orijentisanim građanima. To sve govori o dezorganizovanosti opozicije. Uz sve poštovanje, Lutovac bi trebalo malo da se zamisli i sagleda koliko ljudi sada ima na uličnim protestima. Imao bi ih još manje da se ostvari ova njegova zamisao. Ne zaboravite da je zahtev dela opozicije za izbore došao upravo zbog malaksalosti protesta. Vlast je to oberučke prihvatila i sad se to ponovo problematizuje oko termina i nivoa izbora. To može biti samo zbunjujuće - kaže naš sagovornik.

U toku pregovori Više opozicionih kolona U ovom trenutku još se ne zna koliko će biti opozicionih izbornih lista, jer još traju dogovori o koalicijama. Međutim, jedinstvena kolona opozicije po svoj prilici će ostati samo san, a procene su da je teško dostižno i objedinjavanje takozvane proevropske opozicije, odnosno stranaka i pokreta koji organizuju proteste "Srbija protiv nasilja" i najverovatnije će se ići na dve ili više kolona. Ni na desnom spektru se ne nazire jedna kolona i izvesno je da će Novi DSS biti odvojen od Dveri i Zavetnika. Za Narodnu stranku se prognozira da bi vrlo lako mogla da ugovori saradnju s Boškom Obradovićem i pojača tzv. patriotski blok.

Kurir.rs