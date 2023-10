"PRIMER SA ISTOKA NAM GOVORI DA 'UN' SLABE U SVETU!" Stručnjaci smatraju da će do stabilizacije na KiM doći kada se OVO DESI

Ministar odbrane Miloš Vučević odbacio je kao netačne navode iz Prištine i pojedinih svetskih medija o pojačanom kretanju Vojske Srbije (VS), nakon događaja u Banjskoj na KiM. Iz Prištine su tokom cele prethodne nedelje stizale kontradiktorne informacije, o samom događaju, učesnicima, ali i istrazi.

Na nove optužbe iz Prištine da je Vojska Srbije obučavala teroriste a da ih je Srbija naoružavala, ministar Vučević je decidno odbacio takve tvrdnje pokazavši fotografije hamera Vojske Srbije sa mitraljezom kalibra bez bojeve municije i hamer tzv. kosovske policije sa mitraljezom koji koristi bojevu municiju.

Načelnik generalštaba je potvrdio informacije ministra odbrane da Srbija nije obučavala nikakve teroriste dodajući da u skladu s evidencijom, Milan Radoičić nikad nije učestvovao na vežbama na Pasuljanskim livadama, niti je ikad ispalio metak, niti granatu“.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

O različitim i pre svega kontradiktornim informacijama koje dolaze iz Prištine detaljno je govorio i direktor kancelarije Petar Petković i ukazao na razmimoilaženja u datumima kad je reč o izvođenju obukcija nad telima pobijenih Srba najavivši da će Srbija zbog toga tražiti nezavisnu međunarodnu istragu sa nezavisnim patolozima?

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije i Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovali su u emisiji Usijanje gde su komentarisali nedavnu nemilu situaciju na Kosovu, ali i odgovorili na mnoga druga pitanja.

- Doći će do stabilizacije onog momenta kada se pomere ovi pregovori koji traju već dovoljno dugo i koji su ušli manje više u ćorsokak. Jer Aljbin Kurti nije vrsta osobe koja veruje u pregovore i dogovore, već u kreiranje kriza. Zato je vrlo važno da ljudi koji su najviše eksponirani teroru od strane Kurtija i njegove politike ipak pokažu prisebnost. Da budu strpljivi i da se pregovori dešavaju u pozadini. Vrlo često kada oni progresuju iz određenih razloga se nama svima ne objavi šta se desilo. Zaista treba biti strpljiv, jer ako mi budemo strana koja prva potegne obarač onda i mi budemo optuženi za problem - rekao je Ivan Miletić.

foto: Kurir Televizija

- Mi ne kršimo nikakav zakon raspoređivanjem naše vojske po našoj teritoriji. To su ti dvostruki standardi. Ako imate nagomilavanje dugih cevi na severu Kosova, to je normalna intervencija. Ako smanje 25 odsto to je deskalacija. Čim se desi neka manja intervencija, oni dupliraju prisustvo policijskih i vojnih snaga, pričamo o Prištini. To nikog ne uzbuđuje. To je opravdano. A kada Srbija zbog izuzetno delikatne situacije, jer ne samo da love Srbe tamo kao životinje, već koriste neprimerenu silu, onda to sve uzbuđuje - naveo je Dejan Miletić.

12:27 PRIMER SA ISTOKA NAM GOVORI DA UN SLABE U SVETU! Stručnjaci smatraju da će do stabilizacije na KiM doći kada se OVO DESI

- Ono što sada imamo u svetu je slabljenje uloge UN, to nije sporno. Ali što se tiče KiM-a, rezolucija 1244 je nešto našta bi moralo da se vratimo. Od 2008. godine kada je Priština jednoglasno proglasila nezavisnost, svaki taj potez je dodatno krunio autoritet UN. Imamo primer na Nagorno-Karabahu, dva dana nakon što je kompletno jermesnko stanovništvo isterano, UN šalju mirovnu misiju. Kome? To jeste zaista nešto strašno i to nam govori zaista o slabljenju uticaja. Ali prvenstveno onoga što je počelo 1999. godine. Ali međunardno pravo je definitivno zakucano 2008. godine kada su velike sile odlučile da ga ne poštuju onog momenta kada njima ne odgovara - rekao je Miškeljin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:21 HRVATSKIM PORTALIMA JE TAKOĐE JASNO KO JE KRIVAC ZA SUKOB U BANJSKOJ! Stručnjaci: Srbima na KiM-u je dozlogrdio Kurti