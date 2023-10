BORBA SRBIJE ZA KOSOVO NA 4 FRONTA: Strazbur, Granada, Peking, Njujork, a na stolu JEDNA goruća tema!

Srbiju u oktobru očekuju četiri krupna i važna događaja koja će, sasvim je izvesno, oblikovati pristup uticajnih aktera našoj zemlji, ali i strategiju srpske diplomatije u odnosu na buduće izazove. Sve diplomatske aktivnosti dominantno će biti opterećene temom Kosova, posebno zbog poslednjeg oružanog incidenta, ocenjuju sagovornici Kurira.

Šta je najvažnije

Prvi izazov za Srbiju je na adresi u Strazburu, gde je u Evropskom parlamentu pokrenuta debata o Beogradu i najavljeno je donošenje rezolucije do kraja meseca. Značajne poruke očekuju se i u Granadi u Španiji, gde će već sutra biti organizovan Treći samit Evropske političke zajednice. Sredinom meseca predsednik Aleksandar Vučić s brojnom delegacijom ministara trebalo bi da poseti Kinu i sastane se s predsednikom Si Đinpingom. Veliki dan za Srbiju trebalo bi da bude i 18. oktobar, za kada je planirana sednica Saveta bezbednosti UN posvećena novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o radu Unmika.

Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić kaže za Kurir da će svi oktobarski samiti, susreti i događaji biti prožeti kosovskom temom.

- Tako bi bilo i da nije došlo do eskalacije, koju su u poslednjih godinu i po dana koordinirali Aljbin Kurti i Kvinta. Najvažniji događaj za Srbiju je bez ikakve sumnje Treći međunarodni forum Pojas i put u Pekingu, na kojem će učestvovati predsednici Si, Putin i Vučić. Kina i Rusija su naši ključni politički saveznici u odbrani KiM, i na sastancima u Pekingu dobićemo snažnu podršku i podsticaj da branimo naš teritorijalni integritet. Na tom samitu će se naći i mnoge druge prijateljske zemlje koje su učesnice Pojasa i puta, a s obzirom na značaj Srbije u ovom projektu, možemo da očekujemo samo pozitivne vesti iz Pekinga - ocenjuje naš sagovornik.

Očekivanja

Mitić napominje da je sednica SB formalno najvažnija, ali da zbog podele u tom telu UN ne možemo da očekujemo više od rasprave.

- Biće to prilika da iznesemo uzroke katastrofalnog stanja na KiM. Naš fokus svakako mora da bude što veća vezanost za Rezoluciju 1244 SB i Povelju UN, tako da na ovaj sastanak moramo da odemo maksimalno spremni. Samit Evropske političke zajednice je debatni klub osmišljen kao zamena i predsoblje za EU, bez ikakvih obaveza same Unije, a uz pritiskanje ostalih zemalja učesnica da se sa Unijom usaglase o spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima. S obzirom na stav većine o Kosovu i sankcijama Rusiji, taj samit će biti vrlo neprijatan, ali se ipak radi samo o debatama, bez ikakvog pravnog obavezivanja. Najzad, rezolucija EP o Srbiji će tradicionalno biti kompilacija lepih želja združenih snaga svih antisrpskih lobista o tome kako i zbog čega sankcionisati Srbiju. Ipak, i ovde nema nikakvih pravnih obaveza, čak ni za EU, gde o merama odlučuje Savet, odnosno države članice, a ne Parlament. U samom EP do neke promene odnosa prema Srbiji može doći tek sa eventualnom promenom odnosa snaga nakon izbora za EP 2024. godine, kad će sasvim sigurno ojačati i suverenističke partije, koje s mnogo više blagonaklonosti gledaju na teritorijalni integritet Srbije i na srpske interese na KiM - objašnjava Mitić.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže za Kurir da su svi ovi događaji u oktobru važni za Srbiju jer pokrivaju ključne teme - evropsku perspektivu, ekonomsku saradnju i KiM.

- I na njima će se o nekim važnim stvarima debatovati, a u Kini i odlučivati o daljem ekonomskim povezivanju kroz inicijativu Pojas i put. Izuzetak je debata, a potom i donošenje rezolucije u Evropskom parlamentu, u čemu Srbija ne učestvuje. Redovni šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o radu Unmika ticaće se sigurno i ovog nemilog događaja u Banjskoj, a ta tema će sigurno biti pokrenuta i na samitu u Granadi. Najoštriju retoriku očekujem kao i do sada od pojedinih poslanika EP i tu će se sigurno naći pozivi na kažnjavanje Srbije. Ipak, verujem da se do okončanja istrage neće podleći atmosferi koju kreiraju kosovske vlasti uz pomoć nekih saveznika - ocenjuje naša sagovornica.

Slobodan Zečević Neophodan jedinstven apel celog društva Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije naglašava za Kurir da je događaj u Banjskoj incident i da, s druge strane, postoji redovna pojava okupacije severa KiM, diskriminatorskog odnosa prema srpskom narodu, nasilja nad njim... foto: Kurir Televizija - Mislim da bi svi bivši predsednici Srbije, sve stranke, bez obzira na to da li su u vlasti ili opoziciji, bez obzira na to da li su u parlamentu ili ne, sportisti i druge ugledne i uticajne ličnosti trebalo da potpišu jedinstven apel međunarodnoj zajednici da se prekine s terorom nad srpskim stanovništvom na KiM. Moramo da pokažemo jedinstvo i neslaganje sa etničkim čišćenjem Srba na severu KiM. To treba da bude zajednička i bezuslovna akcija svih činilaca društva, izvan međustranačke borbe i izvan izborne kampanje, jer je situacija na KiM alarmantna kad je reč o Srbima. Nama preti novo etničko čišćenje masovnog tipa kao u Krajini, kao u Nagorno-Karabahu. Neophodan nam je jedinstven stav o tome da jedinice kosovske policije treba da napuste sever KiM i da Kfor treba da preuzme bezbednost dok se ne održe izbori, dok se ne izaberu organi u srpskim opštinama i dok se ne formira Zajednica srpskih opština i srpska policija.

Nikola Perišić Uključivanje drugih međunarodnih aktera Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja ocenjuje za Kurir da će Kosovo biti centralna tema oktobra, jer se pokazalo da je pitanje trenutka kada situacija može da eskalira. foto: Kurir televizija - Pokazalo se i da EU nema diplomatske kapacitete da reši to pitanje, zbog toga se očekuje uključivanje drugih međunarodnih aktera s proaktivnom ulogom, tako da kroz tu prizmu treba posmatrati susret Vučića i Sija. Dodatni problem za EU i usporavanje dijaloga može da bude povlačenje Lajčaka iz pregovora, jer postoji mogućnost da postane novi ministar spoljnih poslova Slovačke. Zbog svega navedenog bi trebalo i UN da iskažu i ponude određeno rešenje koje bi donelo dugoročni mir i bezbednost na prostoru Kosovu, ali se čini da će se ponovo sve završiti na posebnoj sednici koja će biti posvećena Kosovu i na kojoj će različite strane ponoviti svoje stavove bez praktičnih primena - objašnjava Perišić.

