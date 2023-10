PREDSEDNIK VUČIĆ ZA SKAJ NJUZ: Ne možemo da izručimo Milana Radoičića Prištini, jer Srbija ne priznaje Kosovo (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne može da izruči Prištini doskorašnjeg potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića, jer Srbija ne priznaje Kosovo.

"Bio mi je blizak saveznik, ali ne i prijatelj", kazao je predsednik Srbije za Skaj njuz (Sky News), preneo je portal KoSSev.

Upitan o tvrdnjama Prištine, da je navodno Beograd isplanirao dešavanja u Banjskoj, obezbedio grupi Srba naoružanje, te o fotografijama kosovske policije na kojima se vidi da je veća količina oružja koja je zaplenjeno proizvedeno u Srbiji, predsednik Srbije kaže da je uvek lakše optužiti Beograd. Ponovio je da i pripadnici kosovske policije koriste oružje proizvedeno u Srbiji, ali da im ga Srbija nije prodala.

"Oni momci koji su jurili Srbe i koji su iz kosovske policije, nosili su AK proizveden ovde u Kragujevcu", kazao je Vučić.

Srpski predsednik je ubeđen da je lako pronaći oružje i to ne samo na crnom tržištu.

"Ljudi će uvek podržati ljude koji žele da odbrane, jer iz našeg ugla, iz ugla Srba, to je deo Srbije, prema našem Ustavu, to je drugačijii ugao koji morate da sagledate. Zato kažem, to nije nešto što je dozvoljeno, ali kažem da nije to toliko teško", rekao je Vučić.

Kako je objavljeno, srpski pravosudni organi terete Radoičića da je navodno još od januara nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva iz Tuzle, ali iz BiH su u međuvremenu to demantovali.

Sada predsednik Srbije iznosi nove detalje pozivajući se na Radoičićevu izjavu.

foto: Printscreen/Youtube/Sky News

"Momak koji je upitan u pretkrivičnom postupku je rekao da je kupovao nešto u Srbiji, nešto u Hrvatskoj, nešto u BiH, proverićimo to sada", rekao je Vučić.

On je odgovorio na pitanje da li mu je Radoičić blizak saveznik i dodao da ipak ne može da kaže da mu je bio prijatelj.

"On je optužen. Bilo je to veliko, ogromno krivično delo", naglasio je Vučić.

Govoreći o grupi Srba koja se u Banjskoj sukobila sa Kosovskom policijom, Vučić navodi da su "ti ljudi uglavnom proterani sa svojih pragova".

Upitan da li ima simpatije prema ovim ljudima, Vučić kaže da ih nema i da osuđuje ubistvo policajca, nezavisno od toga šta radi ili šta se dešava na severu Kosova.

