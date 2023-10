Postoje čitave zajednice Srba u maltene svim delovima sveta, Americi, Australiji, pa čak i državama na našem poluostrvu.

Sa kakvim izazovima se oni nose i da li se suočavaju sa istim problemima?

Na ova pitanja odgovor je dao gost "Pulsa Srbije", Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Srbije.

foto: Shutterstock

Prvo je odgonetnuo da li se odnos prema Srbima u Evropi, Americi i Australiji ne razlikuje, kada govorimo o ministarstvu:

- Naravno da se ne razlikuje, pa to su sve Srbi, Srbija je jedna, ne možete ih razlikovati. Samo što imaju različita otvorena pitanja. Ne volim da kažem probleme, jer nikada ne polazim od toga da postoji problem, za mene postoje izazovi i otvoreni problemi. Suština je u tome da li želite da idete u susret tim izazovima ili da ih ostavite po strani.

Potom je rekao da li su isti izazovi za sve Srbe u dijaspori:

01:12 KOJI SU NAJVEĆI PROBLEMI SRBA U DIJASPORI? Milićević analizira: Iako nas u jednoj državi ima 300 hiljada, OVO NAM NAJVIŠE SMETA!

- Nisu, različiti su od sredine do sredine. Uzmimo za primer Sloveniju, ona nema priznat status nacionalne manjine za Srbe. To je nešto što već duži vremenski period muči Srbe. U Sloveniji trenutno imate oko 300 hiljada Srba, iako imamo sjajne odnose sa njima, ipak Slovenci ne dozvoljavaju i ne dodeljuju lako status nacionalne manjine. Oni su to dali dva naroda i imaju obrazloženje. Kada bi taj status dali još nekom narodu, to bi otišlo u nedogled. Dakle, nemamo status nacionalne manjine iako nas ima 300 hiljada.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:44 VASKRSAO SRBOMRZAC VILIJAM VOKER