UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: "Ovo su odlučujući izbori - narod bira između slobode i stabilnosti, i zakatančenih fabrika i korupcije"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje danas u emisiji Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na televiziji Pink. Vučić govori o svim važnim i aktuelnim temama, pre svega o sastanku sa velikom petorkom u Beogradu.

Predsednik je ponovio da je razgovor bio težak, i da ne može da govori o detaljima.

- Razume se sve oko Kosova i Metohije je za nas izuzetno teško. Banjska je taktički bila užasna za nas, donela višenedeljne i višemesečne posledice, ali u strateškom smislu, njihov jedini cilj je da priznamo nezavisno Kosovo. Da li je razlog Banjska ili nešto drugo, ta politika odnosa prema Srbiji u kojoj Priština uvek ima prednost ostaje - kazao je on.

Vučić je umirio građane, ističući da će se nastaviti rast standarda, ali će biti i očuvani nacionalni interesi.

- Ja ne bih da govorim o pritiscima, oni imaju svoju politiku. Njihovo viđenje je potpuno suprotno od našeg, nema tu velike filozofije. Kada pitate za pravne norme, tim gore po pravne norme. Za njih je Kosovo nezavisna država, na osnovu njihove odluke. Koga briga za međunarodno pravne akte - rekao je predsednik.

Dodaje da će u četvrtak i petak ići u Brisel, i da će se izboriti sa svim preprekama koje se postavljaju pred Srbiju.

foto: Printscreen Pink Tv

- I Ana će doći. Ja valjda da nagrabusim oko Kosova, ona oko nekih lepših tema - kazao je on.

Vučić kaže da su predstavnici opozicije pisali pismo i tražili sankcije protiv njega zbog Banjske.

- To se nikada nije desilo, da opozicija traži sankcije protiv svoje zemlje. Oni se strašno sekiraju što sankcija nema. Ne znaju šta će sa sobom. To je jedan neodgovoran i neozbiljan, da kažem antidržavni i antinarodni pristup. Ja sam bio šokiran - rekao je predsednik.

Nije kriv Aljbin Kurti, već Srbija, protumačio je pismo opozicije Vučić.

Predsednik je prokomentarisao izjave Nebojše Zelenovića, koji je zahtevao da se uvedu sankcije Srbiji zbog Banjske.

- Mogu da seciram sve njihove gluposti, od toga da su demokratska opozicije, pošto im ne odgovara da se zovu stranke bivšeg režima. Od svega demokratskog im je ostalo samo da se tuku oko svakog mandata, a za narod da urade ništa. Oni kažu da je to bio značajan apel evropskim partnerima, gde traže da oni koji su odgovorni, a to je Vučić, budu sankcionisani. Nije im Kurti odgovoran, već država Srbija znači. A zašto to radite protiv svoje zemlje. Hoće li neko iz Hamasa reći da je bolnicu bombardovao Hamas. Hoće li neko iz Izraela reći da je Izrael bombardovao bolnicu - zapitao je on.

Ti ljudi su dugo u politici, uglavnom su stariji od mene, iako sam ja veteran, dodaje Vučić.

- Đilas je stariji od mene, Zelenović isto, Ponoš 15-20 godina stariji, o Tadiću da ne govorim. A sve su kao neki mladi i novi, a ustvari ništa novo nisu doneli. Šokiran sam koliko besomučno mogu da rade protiv svoje zemlje. Eto uhvatili su Vučića, sad će da nagrabusi, pa idu sankcije. Ljudi ne treba da brinu, neće biti sankcija - istakao je predsednik.

On kaže da u svakoj porodici i organizaciji ima teških trenutaka, i da je život satkan od teških stvari.

- Nekada je neko bolestan, neko počne da se kocka, drogira... Sve te probleme morate rešiti, ali ako na prvom koraku ostavite svoje dete, oca, majku, zemlju, onda narod dobro zna kakvi ljudi su im potrebni, a kakvi im nikada ne trebaju - kazao je Vučić.

Komentarišući ujedinjavanje Miloša Jovanovića sa ostatkom opozicije, predsednik kaže da je u prošloj kampanji govorio da nema nikakve razlike između desnice i levice.

- Ja sam znao da su oni svi isti. Nikakve razlike nema između njih, ali mi je mali broj ljudi verovao, neki moji prijatelji su glasali za desnicu. Zbir glasova na parlamentarnim izborima, SNS plus liste i SPS plus liste je oko 53, što je za 11 odsto manje od onoga što je bilo. Pri tome značajan deo ljudi iz SPS nije glasao za mene, to se vidi u Surdulici najbolje - rekao je on.

Vučić kaže da su ljudi glasali za partije desnice zato što je nemoguće izdržati jezivu kampanju koja se vodi protiv SNS.

- A svaka ta partija je gora od SNS. Neke brane i ustave postoje u SNS, a kod drugih nema toga. To ne znači da su svi idealni u SNS, to je velika partija koja upravlja zemljom, ali to morate da lečite i da se borite. Zato ćemo sagledati ko su ti ljudi koji loše vladaju, koji su bahati - kaže predsednik.

foto: Printscreen Pink Tv

On dodaje da su mu bliski ljudi rekli da su na predsedničkim izborima glasali za njega, a da su na parlamentarnim izborima glasali za desničarske stranke.

- Hteli smo da nam se politika pomeri malo u desno, a kažu znali su da ću da pobedim. A dan posle izbora, kada su se svi ujedinili, rekli su mi da bi sebi ruku odsekli. Vidite ovde jednu potrebu da nemate politiku, i nikada nisu imali politiku. Lažna politika im je služila za prikupljanje glasova, da naprave što širi front protiv SNS - kaže Vučić.

Predsednik je potom objasnio da opozicija zna da ne može biti stvarnog ujedinjenja, i da zato Šolakovi mediji vode kampanju sa svih pozicija društva.

- Puštaće sve desničare da pričaju da smo mi izdajnici i ludaci, a onda će na kraju desnica ispasti korisni idioti. Suština je da hoće da nas spuste na 35 odsto, da povećaju SPS, da daju ovima na 16 odsto. I onda kada pogledate računicu, više većine nema. Onda se nije desilo ništa veliko, iako su suštinski ljudi otišli na suprotnu stranu. Zato je važan glas za SNS listu - ističe on.

On podseća da nas je kohabitacija Koštunice i Tadića doveli do nezavisnog Kosova, i da su užasni odnosi u DOS-u doveli do pogroma i proglašenja nezavisnosti Crne Gore.

- Sve su to uradili u trenutku kada smo imali slabu vast. Potrebno je delu stranih faktora da imamo slabu Srbiju, i da oni budu lutkari koji upravljaju političarima u Srbiji. Oni ne mogu da upravljaju Vučićem i SNS. Oni koji su bili lutke su napustili SNS, tek kada su izgubili fotelje - rekao je predsednik.

Vučić kaže da nema desnica politiku, i da Jovanović nije rusofil.

- Jesam li ja pustio Kurtija i braću Mazreku, ili Jovanović ili njegova partija. On posle toga postaje Samardžićev glavni savetnik. Jel u moje vreme bio pogrom? Ko je bio na vlasti 2006. godine, kada ste sa Roćenom pričali kako ste razbili Jugoslaviju. Ko je bio na vlasti 2008. godine? Kada je 75 zemalja priznalo nezavisnost Kosova - kaže on.

Predsednik je dodao da ljudi misle da su stvari date od sebe, i da mnogi misle da se podrazumeva da imamo Prokop.

- A kako se nije podrazumevalo 50 godina, ili da imamo auto-put do Čačka. Kako se nije podrazumevalo da imamo železnicu, nego je nestala. Ljudi misle da stvari mogu da ide samo na bolje, ali stvari mogu da se okrenu, na katančenje fabrika, i da nam razore zemlju neverovatnom lakoćom. Nikakve razlike nema između njih! Imaćete jednu listu koju će voditi Tepić i Aleksić, ovaj iz Trstenika. Tu je suštinski Đilas vlasnik i liste i novca, on donosi odluke - rekao je Vučić.

Šta mislite zašto nikada nisu izgradili ništa, pitao je on.

- Oni nisu snevali snove za Srbiju, imali su snove o sebi i svom bogatstvu. Za Srbiju nisu imali vremena. Rekao sam svojim prijateljima iz SNS, mogao bih da imam 90 odsto podrške u narodu. Da se svima dodvoravam, ali ja na to ne pristajem, neću trule kompromise i besmislene dogovore. Na kompromise koji znače urušavanje Srbije neću da pristanem - ističe predsednik.

Podsetio je i koliko su porasle plate u Srbiji, u odnosu na zemlje u regionu, i istakao da su to važne stvari.

- Ljude upozoravam da izbor rukovodstva jedne zemlje nije igra, tu nema igračaka. Pogledajte UAE. Nastali su 71 ili 72 godine. Oni imaju pet puta manje nafte nego pet ili šest afričkih zemalja. A pogledajte kakav je život danas u Emiratima, a kakav je život u Libiji. Naša arapska braća iz Libije, ali pogledajte kako izgleda Abu Dabi, a kako izgleda nešto drugo. Sve je u rukovodstvu i viziji - istakao je predsednik.

Vučić dodaje da je dugo u politici, i da neće da radi sa svakime i da obećava opstanak na vlasti.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ako izgubimo izbore, to je to. Neću da ostajem na vlasti trikovima i marifetlucima, kao Milošević sa Novom demokratijom. To je bilo legalno, ali nije bilo legitimno. Zamislite kakav bismo haos imali u zemlji - kazao je on.

Predsednik je rekao da je juče pomenuo dva puta Tomu Nikolića, na mitingu u Šapcu, govoreći o izjavama Dragana Đilasa da je "izvukao bivšeg predsednika iz naftalina".

- Kada Đilas to kaže, postavio bih pitanje, da li je moguće da iz govora od pola sata nije ništa drugo našao. Ne mogu da kažu da nisam ja izgradio auto-put, ili bolnicu, ili obezbedili mamografe... Ništa iz suštinske politike nisu našli, kod njih je sve trik politika. Tomislav Nikolić je čovek koji voli SNS kao i ja, i kada nismo predsednici SNS, uvek smo uz tu stranku. Ja nisam hteo da se otuđim ili sklonim, ja volim tu partiju. To je politička stranka koja je promenila lice Srbije, Srbija danas izgleda drugačije - istakao je Vučić.

Juče sam se čuo sa Tomom, on je bio u Šumaricama, ja sam rekao da ću ga pomenuti i pozvao da dođe na dva ili tri mitinga, rekao je predsednik.

- Naravno da je prihvatio, ne vidi u čemu je problem. A zamislite još jednu nelogičnost. Dan pre toga u svojim novinama piše nema nikoga od osnivača stranke tu. Pa stranku smo osnovali Toma i ja. Šta ćete, kada nemate politiku i ne znate šta suštinski da kažete, onda se bavite trikovima i hvatate se za nešto što mislite da može da vam pomogne - kazao je on.

Vučić ističe da su sva istraživanja koja je naručivala opozicija lažna, i da time samo sebe ohrabruju.

- Verujte vi u to, samo ćete posle izbora morati da objašnjavate ljudima zašto ste ih lagali - kazao je predsednik.

Potom je pušten snimak na kom Srđan Milivojević optužuje Vučića da sarađuje sa Kurtijem, kao i izjava Dragana Đilasa koji je 2019. godine rekao da bi mogao da sarađuje sa Kurtijem.

- Đilas je po tom pitanju korektniji od ovog drugog. Ovaj nije sasvim na vaser vagu, što se tiče političkih stavova. Đilas je umereniji, i nešto ozbiljniji, ali to je njihova stara politika. "Živeo Kurti, živeo svako drugi". Samo naši ne valjaju - dodaje on.

O poseti Kini, predsednik je rekao da su potpisani strašno važni sporazumi.

- U narednom periodu očekujem važne posete i ljudi iz EU. Moramo da razmišljamo o kvalitetu investicija i svemu. A što se tiče osporavanja puta u Kinu iz opozicije, a da pitam, pa šta ne osporavaju. Oni nikada ništa nisu uspeli da urade sa Kinom. Mi smo izvoz u Kinu povećali za 185 puta! Pa mi recite da li razlika govori nešto o našoj, i njihovoj sposobnosti - ističe Vučić.

On kaže da su u Pekingu potpisani istorijski sporazumi.

- Kod nas svaka tema traje dan ili dva, osim Jovanjice gde su tri godine lagali. Mi smo mnogo godina imali problema sa Smederevom, a dolaskom predsednika Sija u Srbiju mi smo taj problem rešili. Čak 5000 porodica ima siguran hleb. To je ogromna stvar. Imali smo milijardu i 200 hiljada dugove Bora, pa smo našli kompaniju koja je rešila to, i verujem da će naredne godine postati prvi proizvođač bakra u Evropi. To su velike kineske kompanije, i to nam je mnogo značilo - kaže predsednik.

Dodao je da u Župi Aleksandrovačkoj imamo fantastična vina, i da im se sada otvaraju vrata najvećeg tržišta.

- Narednih pet godina će se spuštati carine po 20 odsto, dok ne budu na nuli. Pričao sam sa porodicom Aleksić iz Vranja, koja već sada izvozi vina u Kinu, a zamislite kada carina bude 30 odsto niža, šta će im to značiti - rekao je on.

Kazao je i da se nama otvara pristup značajno jeftinijim kineskim proizvodima, koje smo i do sada kupovali, samo po većim cenama.

- Sećate li se koliko puta su nam govorili iz opozicije da Srbije nema na Svetskom ili Evropskom prvenstvu u fudbalu. Bili smo na Mundijalu, sada idemo i na Evropsko. Hoće li priznati da je sada bolje? Neće. Na Olimpijadi možemo sa Amerikancima da se borimo za zlato. Ulažemo mnogo više novca, u sve sportove. Moraćemo u rukomet i odbojku da ulažemo još mnogo više doduše - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da Miroslav Aleksić nije mogao da završi ni školu bez popravnih ispita, a sada hoće da postane glavni u društvu.

- Nekada je to radio tako što bi zapalio cigaru, ali ja ga molim da ne radi to u vođenju državom. Evo, sada će on da mi objasni šta je Kina - kaže on.

Na izjavu Aleksića da Evropa neće blagonaklono gledati na potpisivanje ugovora sa Kinom, Vučić kaže sledeće:

- Njihova poruka građanima je da će oni biti resavska škola prepisivača, radiće sve što im se kaže. Kinu zaboravite, Rusiju zaboravite, radićemo sve kao druge zemlje. Pa šta će vam vlada za to? Vi se bavite onda kombinacijama, pljačkajte, kao što je sa tastom radio. On crta građanima u Srbiji, da će on da radi nešto samo da se nikome ne zameri. Jesam li ja ugrozio Srbiju bilo kakvim sankcijama? Ne. Jesmo li doveli zemlju u bilo kakav problem? Ne - rekao je on.

foto: Printscreen Pink Tv

Predsednik je dodao da je zastrašujuće za celo društvo što Aleksić daje ovakve izjave.

- Milošević je svojevremeno zamerio Draganu Tomiću kada sam ja 1993. godine završio u radikalima. On im je na nekom gradskom odboru zamerio kako nisu uhvatili ovog malog mršavog Vučića da bude u SPS, nego je otišao ovamo. Onda ih je Milošević pitao: "Čime se bavite ako njega niste primetili na Pravnom fakultetu". Tako je ozbiljna politika bila. A pogledajte danas šta se radi - kazao je Vučić.

On je rekao da izbori neće biti tako laki za opoziciju, iako imaju medijsku i finansijsku podršku.

- Oni odu na kanabe kod jednog ambasadora, pa promene mišljenje. A kada se zadrže pet minuta duže, pričaju po celom gradu da je to neki važan signal, da su oni favoriti. Gde bi ova zemlja završila da se takvi vlasti dočepaju - ističe predsednik.

Vučić je dodao da je Zelenović tražio da ne bude izbora, ali su onda promenili mišljenje.

- Ovo je malo tragikomično, kada pustite ove izjave. Hvala im na tome da sam kukavica, ako nemate drugi argument, evo 17. decembra ste dobili izbore. Mi smo godinama tražili izbore, i nismo mogli da ih dobijemo. U Šapcu, odakle su gospodin i Dušan Petrović, pokušavali su da uključe strance u pljačku posle izbora, sa pričom o komisijama. Ponavljali u nedogled, dok nisu shvatili da ih neće ljudi. Ljudi su naša snaga, snaga Srbije je u ljudima, mi moramo o narodu da razmišljamo, a ne samo o sebi - rekao je predsednik.

On kaže da opozicija vodi fantastične razgovore u kojima nema politike, i da dele mandate koje nisu ni osvojili.

- To je sramota i uvreda za građane. Ali ljudi su sve to videli - kaže Vučić.

Istakao je da nikada nije krao ni pljačkao, niti je bilo šta uzeo od svog naroda.

Na najave opozicije da će narod bolje živeti kada razvlaste Vučića, predsednik je rekao:

- Znam, kao što su ljudi živeli ranije, kada je novac trošen samo na potrošnju, pa posle nije bilo više ni prebijenog dinara. Pa onda otpuste 500.000 ljudi, a stotine hiljada odu iz zemlje. Ali su uvek plašili mečku rešetom. Njih ne interesuje istina, što teža optužba, misle da su veći junaci. Hoće li oni nešto učiniti za Srbiju? Pa neće - rekao je on.

Vučić kaže da neodgovorna politika ostavlja tragične posledice, i da smo tek pre neku godinu dostigli nivo iz 1989. godine.

- Mi ćemo ovu godinu završiti sa 74. milijarde. Mi smo za 11 godina podigli nivo za 40 milijardi. To su čiste stvari kao suza, i veoma sam ponosan na njih, to je ono što nam daje snagu. Kažu da smo se zadužili. Nemačka je onda zadužena beskrajno više, nisam u stanju ni da izračunam. 2690 milijardi, nisam ni sam siguran. Mislite da su oni zaduženiji od nas? Pa nisu, njihova privreda to podnosi i nadomešćuje. Nama je udeo duga u BDP 50-51 odsto. To je ništa. Pola godine onoga što radimo, nema duga. A imate Sloveniju i Hrvatsku na više od 70 odsto, Nemačku na više od 80 odsto - istakao je predsednik.

Dodao je da veruje da će predsednika Francuske uskoro ugostiti u Beogradu, i da će to biti važna poseta.

- Verujem da će doći i neki drugi predstavnici EU. Biće mnogo posla, imaćemo i Wine vision, i Parisku konferenciju pre toga. Tako da ovi mogu da se raduju, neću učestvovati u kampanji svom snagom, ali ću učestvovati svim srcem - rekao je on.

Vučić kaže da zna kakav je plan opozicije, i da im nije lako da sprovedu to.

- Tako se to radi, neko je to morao da smisli. To sam ja video i pred prethodne izbore, i umalo da se to dogodi. Sreća u nesreći, tada su bili i predsednički izbori, gde je bila ogromna razlika, pa je to povuklo deo rezultata - kazao je predsednik.

On ističe da su izbori važni zbog naroda i građana.

- Ljudi biraju budućnost - slobodu i stabilnost, nezavisnu Srbiju, da budu bogatiji iz godine u godinu, ili hoće da se vratimo u prošlost zakatančenih fabrika i jezive korupcije. Ali ovo su odlučujući izbori, jer posle ovoga četiri godine neće biti izbora, imaćemo sve izbore zajedno 2027. godine. A do tada da Srbiju guramo napred, da se spremimo za Ekspo, to je za nas strašno važna godina. Tu ćemo da izmerimo sve što smo uradili, tu će se videti sve - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da očekuje da će plate 2027. godine biti oko 1.300 evra.

- A da ne pričamo kako će izgledati Srbija, koliko auto-puteva mora da se otvori. Kada smo išli u Šabac, oduševio sam se koliko smo brzo stigli. A ja se sekiram i nerviram za ta četiri kilometra koliko treba do hale, i odmah novi planovi! Da požurimo deo ka Loznici, pa preko Cera i Tekeriša, i tako dalje. Uvek tražite nove razloge da ulažete i da se borite. Kada idete u Valjevo, super je put do Valjeva, ali se sekirate zbog dela puta od Lajkovca. Govorim o simboličnim stvarima, ali to su velike stvari - kazao je on.

Vučić ističe da je ponosan i na Prokop, Skajlajn, Hram Svetog Save...

- Beograd na vodi, pogledajte onda Ložionicu. Stiže nam i Sent Ridžis, sedam zvezdica stiže u Beograd. To su ogromne promene. Za Niš, pa taj grad nije imao ništa. Imaće brzu prugu, auto-put do Bugarske... Neko je morao da sve to uradi. Ja se uzdam u svest ljudi i njihovu odgovornost - zaključio je predsednik Vučić.

Kurir.rs