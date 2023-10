PREDSEDNIK SRBIJE IZNEO NEVEROVATNE PODATKE: Sporazumima potpisanim u Kini naš smo izvoz tamo povećali 185 puta

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu govorio je između ostalog i o važnim sporazumuma koji su potpisani u Kini.

- Mi smo naš izvoz u Kinu povećali za 185 puta. To govori dovoljno o sposobnosti našoj i njihovoj. Ja verujem da je to neka vrsta istorijskih sporazuma, koji donose mnogo blagodeti građanima Srbije - rekao je on jutros na TV Pink.

Dodao je i da u našoj zemlji sve teme traju dan-dva ili tri, sem kada lažu, kao što je u pitanju bio slučaj sa Jovanjicom.

Objasnio je koliko je dolazak Kineza u Smederevo, nakon dolaska predsednika Sija, velika stvar.

- Čak 5,000 porodica ima siguran hleb. To je ogromna stvar. Imali smo milijardu i 200 hiljada dugove Bora, pa smo našli kompaniju koja je rešila to, i verujem da će naredne godine postati prvi proizvođač bakra u Evropi. To su velike kineske kompanije, i to nam je mnogo značilo - navodi predsednik.

Ističe da se potpisivanjem sporazuma u Kini otvaraju prilike za izvoz meda, piva, vode, kisele vode...

- Zašto bi ljudi imali u skladištima po 50.000 boca vina u podrumu. Za 5 godina višpe neće biti carine za izvoz vina u Kinu, kaže predsednik, dodaje da će se carina svake godine snižavati za 20 posto.

- Pričao sam sa porodicom Aleksić iz Vranja, koja već sada izvozi vina u Kinu, a zamislite kada carina bude 30 odsto niža, šta će im to značiti - naveo je predsednik.

- Verujemo da ćemo smrnutu malinu za pet ili šest godina gotovo preko 60 odsto da izvozimo u Kinu - dodaje on.

- To su velike stvari koje radimo, tu možemo da imamo samo koristi - rekao je on.

- U narednom periodu očekujem važne posete i ljudi iz EU. Moramo da razmišljamo o kvalitetu investicija i svemu - ističe Vučić.

Predsednik je objasnio i da će naši građani moći da kupuju još jeftinije kineske proizvode.

Kurir.rs/Novosti