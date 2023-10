MINISTAR GORAN VESIĆ: Privrede regiona će opstati u kriznim vremenima ako se budu držale zajedno!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je za Vladu Srbije razvoj logistike jedan od prioriteta i poručio da u vremenu velike ekonomske krize možemo da opstanemo samo ako se privrede regiona drže zajedno.

Vesić je na skupu "Transport i logistika: u srcu privrede", koji je u Privrednoj komori Srbije okupio više od 200 privrednika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, istakao da je logističko povezivanje prioritet svih vlada od 2012. godine.

Privredna komora Srbije, u partnerstvu sa Udruženjem italijanskih industrijalaca Konfindustrijom Srbije, Slovenačkim poslovnim klubom i Hrvatskom privrednom komorom, organizuje današnju konferenciju "Transport i logistika: u srcu privrede“, sa ciljem da se pronađu inovativna rešenja i strategije koje će odgovoriti izazovima u ovom sektoru.

- U ovom trenutku smo završili 445 kilometara auto-puteva i gradimo 461 kilimetar, a nedavno smo potpisali dva nova ugovora za izgradnju skoro 300 kilometara auto-puteva. Razlog zbog čega to radimo je poboljšanje putne infrastrukture pošto smo se opredelili da ekonomiju razvijamo putem putne infrastrukture. To će nam omogućiti više investicija, ravnomerniji razvoj u zemlji i bolje povezivanje sa susedima - rekao je Vesić.

Ministar je naveo projekte koji će dodatno povezati i učvrstiti poziciju Srbije u regionu.

- Upravo smo potpisali ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg, Sombor, Kula, Vrbas, Srbobran, Novi Bečej, Bečej, Kikinda i Srpska Crnja, koja će Srbiju dodatno povezati sa Mađarskom i Rumunijom. Ta brza saobraćajnica će obezbediti građanima Rumunije najbrži izlazak prema zapadnoj Evropi, i biće integrisana sa mađarskim i rumunskim putevima - naglasio je Vesić.

- Na taj način ćemo omogućiti razvoj tog dela Srbije i transporta - rekao je ministar.

Vesić je istakao da Srbija ka BiH gradi dva auto-puta i dve brze saobraćajnice.

- U Sarajevu smo dogovorili izgradnju puta od Beograda do Sarajeva. Brza saobraćajnica od Šapca do Loznice će biti gotova do kraja sledeće godine, a takođe i integrisan granični prelaz sa BiH Šepak. Takođe ćemo uraditi još jedan integrisan granični prelaz sa BiH Slijepčević-Badovinci. Zajedno smo konkurisali kod EU za sredstva kako bi rekonstruisali prugu Beograd-Sarajevo - rekao je Vesić.

On je istakao da radimo na dodatnom povezivanju sa Crnom Gorom, Albanijom, Severnom Makedonijom i Bugarskom.

- Prioritet vlade je povezivanje Srbije sa susedima - ponovio je ministar i istakao da bi region mogao dodatno da se poveže olakšavanjem procedura izdavanja i ukidanjem transportnih dozvola, uvođenjem zajedničkih tagova na auto-putevima, kao i izgradnjom integrisanih graničnih prelaza.

