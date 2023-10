OGLASIO SE BORELJ POSLE SASTANAKA U BRISELU: "Predstavili smo evropski predlog za ZSO"

Visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbedosnu politiku Đuzep Borelj izjavio je večeras da je EU na današnjim sastancima predložila evropski izbalansirani predlog za uspostavljanje Zajednice srpskih opština.

On kaže da do dogovora nije došlo jer strane nisu bile spremne da to prihvate bez preduslova.

Borelj je nakon sastanaka koje su lideri EU odvojeno održali sa Aljbinom Kurtijem, pa sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kazao da je u prethodnom periodu bilo dosta problema u procesu normalizacije odnosa između tzv. Kosova i Srbije, i da je velika prepreka ZSO.

On je kazao da je na sastanku izneta zabrinutost zbog ćorsokaka u kojem se nalazi proces normalizacije.

Navodi da su na sastancima ponovili još jednom da je jedini put napretka ka normalizaciju odnosa kroz dijalog.

Podvukao je da je za napredak na evropskom putu neophodan napredak u normalizaciji odnosa, te da je EU predstavila "evropski, ozbiljan i izbalansirani" predlog za uspostavljanje Zajednice srpskih opština na severu Kosova.

"Insistirali smo kod strana da iskoriste ovu priliku i prihvate ovaj predlog, te krenu dalje u procesu normalizacije i spreče eventualno dodatno nasilje. Strane nisu bile spremne da se dogovore oko toga bez preduslova prihvatljivih za drugu stranu. Zatražili smo od obe strane da nastave da kroz dijalog rade na normalizaciji odnosa, jer je to jedini način za njihov napredak na evropskom putu. Mi ćemo nastaviti da radimo i da insistiramo na postizanju sporazuma, ali danas nažalost nije bilo moguće jer obe strane nisu bile spremne za bezuslovno prihvatanje predloga", kazao je Borelj.

Predsednik Vučić je večeras, nakon sastanak u Briselu, rekao da je ZSO dogovorena još pre 10 godina, i da nije pitanje potpisivanja, već implementacije onoga što je odavno potpisano.

- Mi smo spremni za formiranje ZSO, u skladu sa predlozima koje smo dobili, ali čini mi se da je danas svima jasno, bez obzira na sve trikove, da nije pitanje potpisa, već sprovođenja onoga što je potpisano i u međuvremenu dogovoreno - kazao je on.

(Kurir.rs/Kosovo Online)