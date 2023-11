KOLIKO SRBIJA MOŽE DA UZME OD NOVOG INVESTICIONOG PLANA EU VREDNOG 30 MILIJARDI EVRA? Janjić otkrio: Sve će zavisiti od ovoga

Predsednik Aleksandar Vučić se susreo sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Palati Srbija. Predsednik Vučić je istakao važnost posete predsednice Evropske komisije Srbiji u svom izlaganju za medije.

Najpre, Evropska unija predstavlja ubedljivo najvažnijeg ekonomskog partnera. Srbija ostvaruje značajan deo svog izvoza roba i usluga prema EU, čak dve trećine izvoza roba, polovinu izvoza usluga, i tri petine stranih direktnih investicija dolazi iz EU. U Srbiji, 610 najvećih investitora potiče iz zemalja članica EU. Kada se govori o ukupnoj vrednosti robne razmene, u prvih osam meseci dostiže 26 milijardi evra.

Što se tiče direktnih stranih investicija, iz Evropske unije je došlo ukupno 21,31 milijardu evra, a samo tokom ove godine Srbija je privukla 160 miliona evra investicija iz EU.

Dušan Janjić, iz Foruma za etničke odnose, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o poseti Ursule fon der Lajen, ali i o novom investicionom planu EU.

- Očigledno je ova poseta bila priprema za sastanak evropske komisije koji će biti za nedelju do dve usvojiti te važne odluke. Između ostalog i budžet EU za naredni period. Ovo je prvi put da je rečena koja je to cifra. To je nešto što je nekad bilo pre-strukturalno odnosno za razvoj. Srbija iz toga može da preuzme jedan deo. Koliko će uzeti? To zavisi od spremnosti Srbije i projekata - rekao je Janjić i dodao:

- Na primer imate informaciju da su Česi uzeli najviše. Oni su bili dobro organizovani i 82 odsto iskoristili od onoga što su mogli da uzmu, a mi smo negde oko 20 do 25 odsto od onoga što smo mogli da uzmemo. Najviše će zavisiti od projekata koje imamo već sada. Kao što je predsednik Vučić već rekao, imamo ozbiljne investicije u ovih 20 godina. Ali očigledno je da Srbiji u ovih 10 godina ne nedostaju projekti.

Janjić smatra da ova vrsta investiranja EU ima još jedan cilj.

- To investiranje je dobilo još jedan geo-strateški cilj, a to je zaustaviti prodor Kine. Kineske investicije koje su stigle u Evropu su svega 0,1 promil, ali Srbija je od svih ovih zemalja Zapadnog Balkana zahvatila 55 odsto. Bila je najspremnija. Možemo da se slažemo ili ne, ali ova Vlada već tri mandata zaista ima projekte - rekao je.

