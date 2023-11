BOCAN-HARČENKO NAKON SASTANKA SA PREDSEDNIKOM SRBIJE: Vučić je jasan - neće priznati takozvano Kosovo (FOTO)

Predlog zapadnih predstavnika predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prizna nezavisnost tzv. Kosova je nedopustivo nepoštovanje međunarodnog prava, rekao je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ruskim novinarima posle sastanka sa srpskim predsednikom, prenosi Sputnjik.

„Kosovo je bilo na prvom mestu (tokom našeg razgovora), pošto je to glavna bolna tačka. Zabrinutost ostaje velika. Nema pozitivnih pomaka. Dijalog je u takvom stanju da ne daje nadu da će situacija za srpski narod biti rešena. Da ne govorim o nekom značajnijem rešenju, jer je to nemoguće na ovim temelјima“, rekao je Bocan-Harčenko.

„Predsednik je još jednom potvrdio da svaki put jasno potvrđuje svojim zapadnim partnerima u Briselu i Vašingtonu da neće pristati ni na kakvu vrstu priznanja Kosova. Rekao je da neće pristati ni na de jure niti na defakto priznanje", kazao je Bocan-Harčenko.

Ruski diplomata je posebno istakao da predlog Zapada da srpski lider prizna nezavisnost pokrajine, barem defakto, predstavlјa kršenje međunarodnog prava bez presedana.

„Ako razmislite, lјudi zvanično predlažu državi: „priznajte bar de fakto“. To što je to kršenje međunarodnog prava je razumlјivo, ali to je kršenje i celog smisla, svega uopšte. Jer u svemu ovome postoji samo neka vrsta još jednog lažnog stava: da se pronađe neka varijanta prevare svih redom, zatvori ovaj slučaj i predstavi to kao neverovatan napredak u rešavanju kosovskog pitanja. Ali svi shvatamo da to neće dovesti do glavne stvari - rešenja problema Srba na Kosovu. To je, naravno, glavna stvar za Beograd i uopšte, pošto se deo stanovništva ne oseća bezbedno i nema mogućnost da ostvari svoja prava“, naglasio je Bocan-Harčenko.

Ambasador je primetio da Vučić dosledno i principijelno ne podržava zapadne sankcije Rusiji, što omogućava razvijanje saradnje.

„Govorio je o svim svojim kontaktima sa Zapadom, uklјučujući i jučerašnjem razgovoru sa šefom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Tu se, naravno, kao i uvek pojavlјuje pitanje pridruživanja antiruskim sankcijama i merama. Ali naš sastanak ponovo je pokazao da je njegov stav principijelan, dosledan, kolektivno razvijen u Beogradu odmah nakon početka specijalne vojne operacije i pokretanja zapadnog režima sankcija“, objasnio je on.

Bocan-Harčenko je dodao da predsednik Srbije „ostaje privržen toj poziciji koja nam daje mogućnost da nastavimo saradnju, ne samo da očuvamo ono što je urađeno tokom mnogih prethodnih godina, već i da razvijamo veze u nizu klјučnih oblasti“.

Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i raspuštanje srpskog parlamenta nisu u vezi sa nekom kriznom situacijom u zemlјi, istakao je ruski ambasador.

„Ono od čega je predsednik (Srbije Aleksandar Vučić) polazio pri donošenju odluke o predstojećim izborima 17. decembra je i neka vrsta reakcije na zahteve opozicionih snaga. Istovremeno, ističem da on polazi od toga da struktura vlasti mora da se sačuva. Osim toga, izbori su mu neophodni i svrsishodni, on to posebno ističe, za jačanje, jedinstvo i konsolidaciju unutar Srbije zbog pritisaka sa Zapada koji se očekuju do kraja godine i nadalјe“, rekao je ambasador.

Kako je primetio diplomata, Rusija polazi od toga da predizborna kampanja treba da bude što mirnija.

Bocan-Harčenko je skrenuo pažnju na činjenicu da Vučić ostaje privržen evropskim integracijama kao glavnom za spolјnu politiku Srbije, dok se zalaže za održavanje odnosa sa srpskim partnerima, među kojima su pre svega Rusija i Kina.

Diplomata je takođe naglasio da nijedan od projekata koje su Rusija i Srbija ranije dogovorile „nije precrtan niti odbačen“.

Kurir.rs/KosovoOnline

Bonus video:

00:03 Aleksandar Vučić u Granadi sa premijerom Velike Britanije