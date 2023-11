"SVI REKORDI SU OBORENI U DVA-TRI SATA!" Vučić: Hvala građanima Srbije! Gotovo 100.000 vas je dalo podršku! (VIDEO)

BEOGRAD - Veliko hvala svim građanima Srbije koji su juče potpisali podršku listi “Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane”. Svi rekordi su oboreni, u dva, tri ili četiri sata, uz komplikovane procedure, gotovo 100 hiljada vas je dalo svoju podršku, objavio je Aleksandar Vučić na ličnom Instagram profilu.

On je dodao i sledeće: "To pokazuje ne samo želju našeg naroda, svih vas, da nastavimo da radimo, već i da obezbedimo sigurnost i budućnost za našu Srbiju. Sve to što ste vi sinoć pokazali za nas je jasan signal da moramo da radimo više, da moramo da vas slušamo više, da vas čujemo u svakom trenutku."

Vučić je na kraju poručio: Veliko hvala, i do pobede! Srbija ne sme da stane! uz emotikone srca i mišića.

