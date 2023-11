"USAMLJENI VUKOVI PRETNJA ZA SRBIJU I CELU EVROPU?!" Jakšić veruje: Regrutni centar inspirisan Hamasom moguć jedino na KOSMETU

Ambasador Džoel Lajon, jedan od predstavnika izraelskog Ministarstva spoljnih poslova, je pre dva dana naveo da je glavni cilj Izraela da eliminiše pretnju Hamasa, koji je počinio velike zločine nad izraelskim civilima i koji je, između ostalog, i pretnja za celu Evropu, pa i za Srbiju i Crnu Goru.

Novinar Boško Jakšić dotakao se ove izjave Lajona i odgovorio na pitanje da li Hamas stvarno pretnja Srbiji i Crnoj Gori.

01:52 Jakšić tvrdi: Regrutni centar inspirisan Hamasom moguć jedino na Kosovu

- Za pretpostaviti je da su Izraelci jako dobro obavešteni i da isto tako dobro znaju da u sastavu Islamske države procentualno po broju ljudi u odnosu na stanovništvo, najviše boraca bilo sa Kosova. Od svih zemalja sveta, najviše boraca Daiša je bilo sa Kosova. Dakle ako neko može da bude regrutni centar usamljenih vukova inspirisanih Hamasom onda to može da bude Kosovo. Ali onda ostaje pitanje zašto je Izrael priznao Kosovo? Ako se to desi, to će biti vrlo neprijatno za Zapad - rekao je Jakšić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:28 HAMAS MI JE OTEO ŽENU I ĆERKU, VIDEO SAM KAKO IH POKRIVAJU! Izraelski ministar za Kurira TV u besu: NEMA POBEDE BEZ OSVETE