DOSTA NAM JE NIKEZIĆU VAŠE OPŠTE PRAKSE, OVAKO TO IZGLEDA KADA SE RADI KONKRETNO: Ministar Mali odgovorio potpredsedniku SSP

Ministar finansija Siniša Mali reagovao je danas povodom izjave potpredsednika SSP Dušana Nikezića o stanju u energetskom sektoru Srbije.

Ministar Mali je poručio da Srbija ima "malo tako vrsnih stručnjaka opšte prakste kakav je Nikezić".

- Problem sa ovim specijalistima je što teoretišu bez ikakvih informacija, dok su u praksi diletanti nakon kojih morate uvek da zovete dodatne majstore da “poprave stvar”. Danas je Dušan Nikezić stručnjak za energetiku. U njegovoj instant bezvrednoj ekpertizi donosi tezu da “vlast nastavlja da odmaže srpskoj privredi” te kampanjski nudi pomoć srpskoj privredi zaboravljajući da reči ne guraju srpski BDP napred već dela, konkretna pomoć privredi i građanima a podrška ove vlasti tom segmentu samo u poslednjih nekoliko godina iznosi devet milijardi evra - istakao je ministar Mali.

On dodaje da ne bi trebalo sada Nikezić da brine ni o ceni struje za privredu, jer kako kaže, ne seća se da ga je to zabrinjavalo u vreme kada je bio državni sekretar Ministarstva finansija.

- U vreme kada je njegov šef Dragan Đilas donosio bitne odluke u našoj zemlji, u vreme kada je zaista i trebalo da pomognu srpskoj privredi koja se gušila u nestimulativnom poslovnom ambijentu, opterećena otkazima, pod pritiskom kolapsa cele ekonomije do čega su nas dovele njihove ekspertize. Ono što danas treba da zna Nikezić je da je ova Vlada odlučno krenula u reformu energetskog sektora, što su svi prethodnici toliko uporno zaobilazili. Početak ove reforme koja uključuje i EPS pohvalio je i MMF rečima da prepoznaje napore da ovaj važan sektor postane efikasniji, ekonomičniji, bolji - rekao je ministar.

On pita Nikezića zašto on nije sproveo ovu, ili bilo koju drugu reformu.

- To ćemo se zauvek pitati, ali ostavljamo vam da taj odgovor sami ponudite građanima, a do tada, objasniću vam da Zidjin plaća istu cenu kao i ostala privreda, a uz to je rekonstruisao topionicu što će povećati proizvodnju 2,5 puta. Profesionalizacija EPS-a je započeta imenovanjem profesionalnog Nadzornog odbora sa medjunarodnim i domaćim ekspertima i predstavnikom radnika. U toku je transparentan konkurs za generalnog direktora, izvršen je skrining svih nivoa menadžera i procena veština od strane renomirane medjunarodne agencije za ljudske resurse. Dalje, EPS u ovom trenutku izvozi struju, izmiruje obaveze prema dobavljačima na vreme, uradio je sve remonte, napunio akumulacije i deponije na maksimum. TEKO B3 je u finalnoj fazi izgradnje, što će biti novih 350 MW. Pre toga B1 i B2 su pušteni 1987, odnosno 1991. godine. Zašto smo Nikeziću ovoliko čekali, mogli ste i vi to da uradite, zar ne - zapitao je Mali.

Ministar finansija dodaje da je resorno ministarstvo obezbedilo više od milijardu evra investicija u zelenu energiju iz privatnog sektora, a EPS je potpisao prvi ugovor sa navećom vetroelektranom iz aukcija, što znači da zelena energija ostaje građanima.

- Udeo rudarstva i proizvodnje struje u BDP-u je u rastu. Posmatrano po sektorima, u avgustu 2023. godine, u odnosu na avgust 2022. godine, zabeležena su sledeća kretanja: sektor Rudarstvo – rast od 17,0%, sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,4% i sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 16,6% - istakao je Mali, i zaključio:

- Sve u svemu, dosta nam je Nikeziću vase opšte prakse, ovako to izgleda i zvuči kada se radi konkretno, kada se uloži trud i znanje, kada se bavite svojom zemljom jer ste na poziciji na kojoj ste odgovorni samo vašim građanima.

Kurir.rs