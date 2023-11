ŠOLC: Radimo na rešavanju teške situacije između Beograda i Prištine

Nemački kancelar Olaf Šolc istakao je da je potrebno da se ne skrene sa procesa daljeg približavanja zemalja Zapadnog Balkana EU i istakao da to podrazumeva i rešavanje različitih sporova, uključujući između Beograda i Prištine.

Šolc je na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom, govoreći o integraciji država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao da je Nemačka uvek na strani procesa proširenja.

Nemački kancelar je dodao da se nada da će biti ostvaren napredak u sporu između Severne Makedonije i Bugarske.

Nemački kancelar je naglasio da je njegova zemlja protiv bilateralnosti procesa proširenja EU.

- U svim sporovima između zemalja regiona, Berlin je na strani procesa članstva u EU, jer želi da kandidati za članstvo dođu do njega što je pre moguće. U prošlosti sam bio veoma angažovan sa raznim zemljama kako bi osigurali da ne postoje bilateralna pitanja koja bi ometala napredak ovog procesa i radimo na tome da to bude moguće i u budućnosti - objasnio je on dodajući da je posle obećanja u Solunu, pre dve decenije, neophodno da se sada napreduje u realizaciji.

Kurir.rs/Kosovo online