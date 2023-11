SRBIMA DATA PONUDA KOJA SE NE PRIHVATA! Novinar iz Kosovske Mitrovice: Pre će glasati u Raškoj nego što će tako nešto potpisati!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je sinoć sastanak u Raški sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba da Kosova.

Posebno se razgovaralo o teškoj situaciji i položaju Srba severno i južno od Ibra.

Petković je sa predstavnicima srpskog naroda razgovarao i o zabrani Prištine da se na prostoru pokrajine organizuje glasanje na izborima zakazanim za 17. decembar čime se Srbima direktno krše sva garantovana prava

foto: Kurir televizija

Koji su dalji koraci kako bi se Srbima s Kosova i metohije omogućilo da iskoriste svoje građansko pravo na izborima 17 decembra, u jutarnjem programu govorili su Zoran Anđelković nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i Lazar Stević, novinarom iz Kosovske Mitrovice

- Kurti pronalazi razna obrazloženja koja će sprečiti Srbe da glasaju na prostoru južne srpske pokrajine. Prvo je dao izjavu da Srbija treba da se obrati i da potpiše neki papir. Mnogo je opterećen tim potpisima. To je sve u cilju zabrane Srbima da ne glasaju - rekao je Anđelković i dodao:

00:53 SRBIMA DATA PONUDA KOJI SE NE PRIHVATA! Novinar iz Kosovske Mitrovice: Pre će glasati u Raškoj nego što će tako nešto potpisati!

- Tu postoje dva pravca. Jedan je nastavak maltretiranja Srba po svim osnovama. Ako ste vi spremni da organizujete izbore na koje izađe manje od tri odsto ljudi; da nametnete svoje gradonačelnike u sredinama gde je jako mali procenat albanskog stanovništva i da to držite mesecima; da vučete 11 godina to da ne formiratre Zajednicu Srpskih OpštIna; da malteretirate ljude sa ličnim kartama i pasošima, onda dođete do toga da im se zabrani da glasaju.

Stević je istakao da je Kurtijev stav po pitanju glasanja Srbia na KiM bio očekivan:

foto: Kurir televizija

- Znali smo da Kurti neće pristati da se izbori održe na teritoriji Kosova i Metohije. Jednostavno on je postavio uslove koje Srbija ne može da ispuni, a to je da se napravi neki dogovor gde će Srbija priznati nezavisnost i suverenitet Kosova. Pokušava to da naturi Srbiji, ali ni Srbija niti Srbi sa Kosova i Metohije neče pristati na to. Lakše im je da odu do Raške nego da potpišu jedan takav dokument.

Kurir.rs

Bonus video:

02:01 STOLTENBERGOVE PORUKE: Bez promene, Kfor ostaje, poštujemo neutralnost (KURIR TV)