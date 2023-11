"POPULIZAM DESNICE TRAJE 15 GODINA, TO JE IZBORNA OSVETA" Stručnjaci o klizanju Evrope ka desnom krilu: Jaka podela od levice

Virus političke desnice nastavlja da se širi Evropom. Populistički i, kako ga mediji opisuju antiislamski lider Gert Vilders, pobedio je na opštim izborima u Holandiji, prema poslednjim rezultatima.

Njegova pobeda je uzdrmala holandsku politiku, ali da bi ispunio obećanje da će biti „premijer svih" moraće da ubedi druge stranke da se pridruže njegovoj koaliciji. Bez obzira na to, nova desničarska noćna mora nadvila se nad Briselom.

foto: EPA Remko De Waal

O ovoj razgovarali su gosti "Pulsa Srbije" Nebojša Damnjanović, istoričar i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.

Stojiljković je prvo analizirao da li je ova pobeda očekivana:

- Nije u ovoj meri, sada postoji taj desni populizam, to nije ništa novo. To traje već 15 godina, svaka vrsta naivnog optimizma da je to prolazna pojava, nije na mestu, oni umeju i dugo da vladaju. Po mom mišljenju, to je izborna osveta onih koji su ostali bez glasa, društvene većine koju više niko ne predstavlja direktno i koja traži svoj način izražavanja, a pogotovo kada je društvo u krizi ili nezadovoljno. Tada traže vrstu odgovora na egzistenciona pitanja. Akcenat je na toj anti-migratskoj retorici. Smatram da su levica i desnica jako podeljeni, sa veoma malim brojem zajedničkih karakteristika i ogromnim razlikama.

Damjanović je sagledao ovu temu sa istorijske distance:

- Ti pojmovi desnice i levice su veoma sadržajno drugačiji i vrednovani. Recimo, u dobrom delu 19. veka nacionalizam je na neki način imao nešto levičarsko. To je ono tzv. uvođenje širokih masa, ljudi istoga jezika da je to nacija. Ovo van toga nije se računalo. Od Francuske revolucije, pojam nacija se širi i to je tada bilo novo. U 20. veku nacionalizam se svrstava na desno krilo. Podele nisu stroge, lako ćemo sami sebi skočiti u usta i demantovati sami sebe. Bilo kako bilo, ovo klizanje Evrope u desno krilo, s jedne strane neshvatljivo je bez propasti komunizma.

