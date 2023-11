VLADIMIR LUČIĆ, GENERALNI DIREKTOR TELEKOMA, IZNEO ŠOKANTNE INFORMACIJE: SBB već 5 godina ne plaća za stubove Elektrodistribucije

Napadi nas ne remete. Istina je samo jedna. I našoj konkurenciji je jasno da smo ubedljivi pobednik tržišne utakmice, a da su oni u nezaustavljivom padu, poručio je generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić.

Povodom novih izmišljenih afera o Telekomu koje konkurentska Junajted grupa plasira preko svojih medija, Lučić je u gostovanju na TV Prva naglasio količinu dezinformacija i licemerja prisutnih u napadima na najuspešniju srpsku kompaniju.

- Njihov operater SBB već pet godina uopšte ne plaća za korišćenje stubova Elektrodistribucije, odnosno od 2020. godine Operatoru distributivnog sistema (ODS). Razvlače sudski spor koji imaju sa ovim firmama i za to vreme besplatno koriste preko 100.000 stubova ODS-a, koji su inače osnova infrastrukture SBB i preko čega su prethodnih godina došli do velikog tržišnog učešća i značajnog broja korisnika. A, podsetiću, SBB je besplatno koristio stubove i pre 20 godina, kada su pokrenuli kompaniju i onda dugi niz godina bili praktično monopolisti - objasnio je Vladimir Lučić.

Za to vreme, Telekom Srbija uredno servisira sve svoje obaveze.

- Njihovi mediji, zarad interesa svojih vlasnika, spekulišu o našoj saradnji sa Elektroprivredom, a o svemu postoje javno dostupni podaci. Telekom Srbija je iskoristio reprogram obaveza, koji redovno isplaćujemo. Jedan smo od najvećih korisnika Elektroprivrede, uz to je naša kompanija samo ove godine investirala 200 miliona evra u optičku infrastrukturu i 4G infrastrukturu i, poštujući bazičnu poslovnu logiku, prebacili smo otplatu obaveza na drugu polovinu godine, kada uvek imamo znatno veće prihode nego u prvoj polovini godine. Sve se redovno izmiruje, a svi ovi podaci su javno dostupni i ništa nismo krili - naglasio je Lučić.

Konstantne prljave kampanje koje vodi konkurencija, zloupotrebom medija u svom vlasništvu, ne zaustavljaju kompaniju Telekom Srbija u stalnom rastu. Naprotiv, rezultati su sve bolji.

- Telekom od 2018. raste bez prestanka, u poslednjem kvartalu prošle godine imali smo dotad najveći priliv novih korisnika, a u poslednjem kvartalu ove godine čak ćemo i oboriti taj rekord. To je, realno, ogroman rezultat. Za to su u velikoj meri zaslužne najbolje sportske lige koje imamo na kanalima Arena sport. S druge strane, SBB iz sastava Junajted grupe sada će sa 55 odsto tržišnog učešća, koliko su imali pre nekoliko godina, pasti na manje od 40 odsto. To ih najviše boli i u tome vidimo važan deo motivacije za napade na nas, kao da sami sebe bodre da negativnim kampanjama mogu da nas zaustave. Ali, to je nemoguće, niko ne može da pobedi Telekom - jasan je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija je jedina kompanija u zemlji koja investira u infrastrukturu optičke mreže i najzaslužniji je da je Srbija tu ušla u krug najrazvijenijih zemalja Evrope i sveta. Poslednje dve godine Telekom je značajno investirao i u repetitore za 4G mrežu, na osnovu čega će se lako i brzo preći na 5G, neophodna infrastruktura za to je u velikim gradovima već spremna.

U isto vreme, ne prestaju međunarodna širenja kompanije, pa posle Nemačke, Švajcarske, Severne Makedonije i Austrije, sada na red dolazi Turska.

- Što se tiče Srbije, godišnji izveštaj RATEL pokazaće da imamo rekordan rast korisnika, takođe beležimo nezaustavljiv rast prihoda, najuspešnija smo domaća kompanija i apsolutni lider u celom regionu. Međunarodna širenja na dijasporu zahtevaju mala ulaganja, a doneće značajan rast prihoda i profita, dugoročno obezbeđenu budućnost. Mislim da je i našoj konkurenciji potpuno jasno kakav će biti rasplet situacije i da je Telekom ubedljivi pobednik tržišne bitke - naglasio je generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić.

Od Telekoma 8 milijardi evra za Srbiju Telekom Srbija će krajem ove godine ponovo isplatiti dividende u vrednosti od 6,7 milijardi dinara. To je tek deo davanja ove kompanije državi i narodu. - Telekom je dosad izdvojio ukupno milijardu evra po osnovu dividendi. Na ime poreza i ostalih dažbina dosad smo isplatili preko 3 milijarde evra, a za investicije smo dali preko 4 milijarde evra. Mi smo veliki sistem koji pokušava da bude motor tehnološkog i privrednog razvoja cele zemlje, a i da naši vlasnici, Republika Srbija i građani Srbije, imaju konkretne benefite od uspešnog poslovanja kompanije - izjavio je Vladimir Lučić.