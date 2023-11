BIVŠI ČLANOVI NOVOG DSS-A TEŠKO OPTUŽILI MILOŠA JOVANOVIĆA: Preko posrednika nam nudio beneficije da se vratimo u stranku! (VIDEO)

Bivši članovi Novog DSS optužili su lidera te stranke Miloša Jovanovića da im je preko posrednika nudio beneficije kako bi se vratili u partiju!

Kako su ispričali bivši članovi iz Klokota, Ivica Tomić i Dejan Vujić, Jovanović im je preko člana Glavnog odbora te stranke Milana Aritonovića, nudio “novčane i druge beneficije” kako bi ponovo ušli u tu stranku i glasali za nju na predstojećim parlamentarnim izborima koji se održavaju 17. decembra.

Tomić je za RTV Puls izjavio da su mu nudili mito i dobru funkciju da bi se vratio u stranku iz koje je istupio 18. februara.

- Podneo sam ostavku 18. februara ove godine, kao i svi ostali članovi Opštinskog odbora, podržali smo Borisa Janićijevića. Međutim, pre dva dana, gospodin Milan Aritonović me je pozvao telefonom i ponudio novac i bolju funkciju u toj stranci. Sve sam to odbio, nisam želeo da se vratim. Ta stranka vodi pregovore sa Đilasom, a mene to ne zanima, kao ni novac i funkcija. Važno nam je da ostanemo ovde i da radimo - rekao je Tomić.

Kako je dodao, Aritonović je svu svoju imovinu na Kosovu prodao i odselio se u Beograd.

Istu ponudu navodno je dobio Vujić, direktor Departmana za finansije i budžet u Opštini Klokot.

- Bio sam član Odbora Novi DSS, kada je Boris Janićijević bio predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Novom DSS. Mi smo 18. februara dali kolektivnu ostavku. Pre dva dana me je pozvao Milan Aritonović, nudeći mi povratak u stranku i razne beneficije, na šta nisam pristao, jer me trenutna politika Novog DSS ne zanima. On je na zahtev Miloša Jovanovića zvao mene i Ivicu Tomića. Njihova politika nam ne odgovara, mi stojimo uz Borisa Janićijevića - rekao je Vujić.

S druge strane, Milan Aritonović demantuje ove tvrdnje i kaže da se sa Tomićem i Vujićem nikada nije čuo.

- Apsolutna glupost i neistina. Niti sam ja želeo da ih vratim, niti je to naš metod učlanjivanja u stranku, uostalom niti sam se ikada čuo sa tim ljudima. Kod nas se ljudi učlanjuju dobrovoljno, na osnovu političkih načela i ideologije - rekao je Aritonović.

