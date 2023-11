OVO JE MAZOHIZAM ŠTA EVROPA SEBI RADI! Sagovornici Kurira: Pristali su da im Amerika gospodari, a nemoćni su bilo ŠTA DA URADE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da da slede teške nedelje i meseci kada je reč o Kosovu i Metohiji.

Ovu izjavu komentarisali su gosti jutarnjeg priograma Redakcija na Kurir TV Nikola Šainović i Veljko Odalović.

- Novo je, poslednjih godinu i po, dve, to je rat u Ukrajini i jedan novi, malte ne totalni sukob istoka i zapada. Znači mi ovde vidimo Ukrajinu, s druge strane oko Tajvana se takođe spremaju crni oblaci, znači i Kina s Amerikom i Rusija s Amerikom i vidimo scenu potpunog disciplinovanja Evrope sa američke strane. Đonom. Znači videli smo kako Nemci donose meru za merom suprotno svojim vitalnim interesima jer moraju da slušaju - započeo je Šainović i pojasnio kakve to veze ima sa Srbijom.

foto: Kurir TV

- Ilustracija za to su Lajčak i Borajl. Kako oni? Pa oni su iz dve zemlje koje ne priznaju Kosovo. A oni imaju zadatak da nas nateraju, da mi prihvatimo to, da bi njihove zemlje priznale Kosovo. To je školski primer. Nemačka ima opet, nažalost, u tome negativnu ulogu. Eto, bojim se da su prestigli Britance jer negativna uloga Britanije je ovde sad manja na Kosovu nego što je Nemačka.

Drugi sagovornik voditeljke Olje Lazarević takođe je povukao paralelu sa situacijom u svetu.

- Možda su ove administracije odlazeće. Možda i američka administracija odlazeća. Evropska administracija, ozbiljno je pitanje kako će ona izgledati posle izbora koji će biti u Evropi. Desnica je ta koja nadolazi. Pitanje je kako će se te većine formirati i kako će se ti blokovi organizovati u Evropskom parlamentu. Ne očekujem ja da će ni u Americi ni u Evropi se promeniti politika prema Kosovu. Ali ono što je pristojno da puste da se stvari sada daju onim tokom koji idu, ali to njima ne odgovara - objasnio je Odalović.

foto: Kurir TV

Ukazao je i na totalnu nemoć Evrope po pitanju ratnih sukoba u Ukrajini.

- Pazite, oni ne mogu ništa da promene kad je u pitanju sukob Rusije i Ukrajine. Niko ih ne pita više ništa. Evropu pogotovo. Jedini ko trpi stvarne posledice rata u Ukrajini su ukrajinski i ruski i narod. I niko više sem Evrope. Evropa trpi najveće posledice. Ovo je jedan mazohizam koji oni prema sebi i prema svom narodu i svojim državama koje su ubacili u tu Evropsku uniju zajedno vrše. I zato je desnica sve glasnija. Plaši se migranata, preti se sankcijama.

