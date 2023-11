NEMA IGRE U RUKAVICAMA, ONI ČEKAJU SVOJ TRENUTAK: Predsednik Vučić o situaciji na KiM - "NIKADA nećemo priznati Kosovo!"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Palati Srbija učenike i nastavnike OŠ "Sveti Sava" iz Žerovnice sa Kosova i Metohije.

Vučić je razgovarao sa mališanima, obratio im se i uručio poklone, nakon čega je odgovarao na novinarska pitanja o situaciji na KiM i pritiscima na Srbiju.

Predsednik je rekao da se u granicama mogućeg Srbija bori za narod na Kosovu i Metohiji.

- Njihov cilj je da nas primoraju da na jedan ili drugi način priznamo nezavisnost Kosova. Nije problem da se reši neko pitanje sa izborima na severu. Sve su to problemi, ali suština je ovo što sam rekao. Ključno im je da li ćemo da pustimo Prištinu u Ujedinjene nacije. I naravno, nećemo to uraditi. Lako je to reći, ali za to postoje posledice - kaže on.

Vučić ističe da nisu pretnje svih meseci unazad bile uzaludne, iako je više puta govorio da neće popustiti.

- Kada ih pitate šta je sa istragom za pokušaj ubistva Dragiše Galjaka, kada ih pitate šta je sa policajcem koji je pucao u srpsku decu na Badnji dan, onda skreću sa teme. Ja neću da se obraćam pilićarski ili šibicarski, i da stičem poene u kampanji, ja sam na najtežim mestima, u lice rekao i Šolcu i Makronu da neću priznati Kosovo - rekao je predsednik.

foto: screenshot Video Plus

On dodaje da politika nije parola, i da je u pitanju komplikovana stvar.

- Hoću da kažem ljudima da ne misle da će sve biti jednostavno. Zato moramo da čuvamo stabilnost, i da razmišljamo o tome kako ćemo u budućnost. A za ovo da se pravdam nekome, ili da vičem, ne pada mi na pamet - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da je manevarski prostor Srbije mali, i dodaje da sila Boga ne moli.

- Oni su silni i jaki, oni mogu sve. Mi smo imali predloge da dođu porodice nestalih, i Srba i Albanaca. Albanski predstavnici kažu da im nisu potrebne porodice. Ja pitam, pa čekajte, mi to radimo zbog tih porodica. Da njihovi bližnji mogu da dobiju trajni mir, da znaju gde su pokopani, da mogu da obilaze grobove. Zašto onda radimo sve to? Da bismo napisali nešto, i da to vodi ka priznanju. Kažite lepo javno da vas ne interesuju nestala lica - dodaje on.

Nema tu igre u rukavicama, rekao je Vučić na pitanje da li otvoreno međunarodni akteri traže od Srbije priznanje Kosova.

- Oni čekaju svoj trenutak da nas pritisnu do kraja, mi čekamo svoj trenutak - zaključio je predsednik.

Kurir.rs