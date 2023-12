USKORO STIŽU PARE! Siniša Mali otkrio kada će svi srednjoškolci dobiti pomoć od 10.000 dinara!

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je večeras da je u dinar ispunjeno obećanje predsednika Aleksandra Vučića i da su svi penzioneri dobili pomoć od 20.000 dinarara, kao i korisnici novčane socijalne pomoći i dodatka za pomoć i negu drugog lica po 10.000 dinara, i najavio da će do kraja predstojeće nedelje svi srednjoškolci dobiti pomoch od 10.000 dinara.

Zahvalio je penzionerima na razumevanju koje su pretrpeli poslednjih godina zbog reformi kroz koje smo morali da prođemo.

"U septembru smo isplatili i svim majkama za svako dete do 16 godina 10.000 dinara. I do kraja naredne nedelje kao što je predsednik obećao, isplatićemo svim srednjoškolcima takođe jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Neko će reći nije to malo ili mnogo novca, ali nije ovo pitanje novca, ovo je pitanje brige prema građanima Srbije", rekao je Mali u emisiji Hit tvit na Pinku.

Naglasio je da je to i pitanje snage naših javnih finansija.

"Uprkos svemu tome imamo javni dug potpuno pod kontrolom i na računu imamo skoro pet milijardi", rekao je Mali. Istakao je da će možda neko reći da to nisu važne teme, ali da je za građane važno da im plate i penzije rastu iz meseca u mesec, da imaju sigurna radna mesta i da se otvaraju nove fabrike", istakao je Mali.

(Kurir.rs)