ZAMKA ILI DIREKTNA UCENA: Brisel postavlja novi uslov Srbiji - pustite Kosovo u UN, pa onda možete u EU?

Srbija je pred novom vrstom zamke, a prema oceni pojedinih analitičara, čak i pred novim direktnim pritiskom - da zažmuri na prijem takozvanog Kosova u UN i ostale međunarodne organizacije zarad ulaska u EU! Tako bi mogao da se tumači, ukazuju analitičari, najnoviji zahtev iz Brisela da se u poglavlje 35 u okviru pregovora o pristupanju EU unese i obaveza implementiranja sporazuma o KiM iz februara ove godine, kao i njegovog aneksa iz Ohrida.

Potencijalna odluka Evropske komisije da prihvati predlog evropskih lidera i u poglavlje 35 uvrsti i ovaj zahtev bila bi direktno zavrtanje ruke Srbiji da prizna Kosovo, ili ništa od ulaska u Uniju, ocena je sagovornika Kurira. U članu 4 sporazuma o putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije piše da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji".

Nacrt zaključaka

foto: Shutterstock

Evropska unija će, kako je naveo Radio Slobodna Evropa (RSE), formalno tražiti od Evropske komisije da uvrsti obaveze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova u pregovore o članstvu između Beograda i Brisela.

- Savet traži od Komisije i visokog predstavnika da hitno predlože Savetu, pre kraja januara 2024. godine, izmene i dopune merila za poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije - piše u nacrtu zaključaka u koji je RSE imao uvid. Kako se navodi, ove zaključke će usvojiti ministri za evropska pitanja na sastanku Saveta Opštih poslova 12. decembra. Iste zaključke će potom potvrditi i Evropski savet na samitu evropskih lidera koji će biti održan 14. i 15. decembra.

Inače, poglavlje 35 u pristupnim pregovorima između Srbije i EU obuhvata odnose sa Kosovom.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Kurir kaže da je reč o direktnom pritisku na Srbiju i uslovljavanju daljih pristupnih pregovora priznanjem Kosova.

foto: Kurir televizija

- Ovo je vrh pritiska prema nama na kraju godine, da se kosovsko pitanje nekako privede kraju i oni to žele preko Ohridskog sporazuma jer on u svojim tačkama 2 i 4 praktično omogućuje defakto priznanje, i to je problem. Hoće to da stave u pregovarački okvir i da pregovore uslove prihvatanjem Ohridskog sporazuma, tj. defakto priznanje - jasan je Milivojević.

Šta je smisao

Podseća da u tački 2 Ohridskog sporazuma stoji da Srbija garantuje teritorijalni integritet Kosovu na osnovu povelje UN, a u tački 4 dozvoljava pristup Kosovu međunarodnim organizacijama, što bi, ukazuje, bilo defakto priznanje, dok se u tački jedan navodi da su u pitanju dve ravnopravne države.

- Zapad pokušava na svaki način da obezbedi kosovsku državnost u mandatu ovih administracija, i američke i briselske, i da sledeće godine tu državnost verifikuju kandidaturom Kosova u Savetu Evrope, EU i NATO, čime bi se otklonio problem i ovih država koje ne priznaju Kosovo, jer je tako Srbija prihvatila. A nas dovode u poziciju da se s pravom upitamo kakav je onda uopšte smisao pregovora. U pravu je predsednik Vučić kada kaže da, ako to stave u pregovaračko poglavlje, praktično pregovori postaju obesmišljeni jer Srbija niti hoće niti može da prizna Kosovo - ističe Milivojević.

Milan Antonijević EU želi da se preuzete obaveze sprovedu Pravnik Milan Antonijević, s druge strane, ovo ne vidi kao pritisak na našu državu. - Iza samog Ohridskog sporazuma i onoga što je Srbija prihvatila stoji EU. To je jasno svima koji su učestvovali u pregovorima, i Beogradu i Prištini. A Ohridski sporazum se bavi, pre svega, pravima Srba na Kosovu, Zajednicom srpskih opština i normalizacijom života srpskog naroda na KiM. Retorika je da je ovo zamka za nas. EU je nama partner, a od partnera retko kada dobijete neku zamku. Zato nije to posredi, već žele da preuzete obaveze budu i spovedene od strane naših institucija. Tako će stvari koje će stajati pred novom vladom i Skupštinom i pokazati ko je zreo političar i ko može zemlju da izveze iz krize i zamrznitog konflikta, da sačuvamo srpsku zajednicu na Kosovu - kazao je Antonijević za Kurir.

I. Žigić/