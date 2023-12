VLAŽNI SNOVI ĐILASA, BOŠKA I ZAVETNICE Dokopati se zajedno vlasti i para, a za Kosovo, LGBT, privredu… ćemo lako - NIKAKO!

Takozvana tehnička vlada – nema kome nije jasno – samo je magla kojom Dragan Đilas pokušava da sakrije činjenicu da nikad nije imao, nema i niti će imati preovlađujuću podršku u narodu, te da sledstveno tome, ni na izborima 17. decembra nema čemu da se nada.

Otuda ideja da se potpomogne glasovima "Dveri" i "Zavetnika"… Ali kao i druge ideje ovog političara čiji je opozicioni staž mnogo duži od vremena koje je proveo na vlasti, i ova je unapred osuđena na neslavnu propast.

Pođimo redom: prvo je Marinika zvala Milicu Zavetnicu na kafu, a Đilas preko zajedničkih poznanika poručivao Boškiću da "nije važno kakvu politiku ko zastupa, važno je da su ljudi", da bi mediji Dragana Šolaka, spiritus movensa srpske opozicije i vlasnika televizija kojima treba nacionalna frekvencija, narodu podastrli novu zanimaciju: tehničku, odnosno zajedničku vladu anti i proruskih partija. Razlog: ni jedni ni drugi sami nemaju dovoljan broj glasova, ali ako se ujedine – ostvariće im se svi vlažni snovi. Recept je proveren, i poznat u istoriji ratovanja kao "dva loša ubiše Miloša".

OBMANA BIRAČA

Svestan da je reč o eklatantnoj obmani birača kojima je Boškićeva ljotićevska retorika odvratna, Dragan Đilas je u javnim istupima nedvosmisleno poručio da tehnička vlada "pitanja o kojima postoje različiti stavovi" neće rešavati i ograničio njen delokrug rada na "pripremu demokratskih izbora". Kad, međutim…

foto: Nemanja Nikolić

Kad ono Boško Obradović uzvraća da "tehnička" vlada ne postoji u političkoj praksi, i da se on neće igrati ministra, nego će vlada u koju on uđe – ako uđe – odmah opozvati francusko-nemački plan za Kosovo, i sprovesti ostale ciljeve iz agende Dveri. Njemu, Bošku, naime, i nije stalo do vlasti po svaku cenu, poručio je. Za razliku od Đilasa koji bi istetovirao i Dražu na ramenu ako treba, samo da su izbori letnji pa da može da obuče majicu.

I kad je reč o postizbornoj saradnji u Beogradu, stvari stoje isto. Ratko Ristić, dverjanski kandidat za gradonačelnika, u Utisku nedelje je jasno i glasno izjavio da ta saradnja nije bezuslovna, već da podrazumeva poštovanje stavova Dveri o neprihvatljivosti traženja prava za LGBT zajednicu.

PROSTA MATEMATIKA

Sve u svemu, kažu Dveri, može vlada sa Đilasom, ali da ministri rade onako kako Dveri kažu!

I šta je bilo? Je l se Đilas naljutio i razvrgao savez? Je l poručio da će radije na izborima slavno izgubiti nego što će posle izbora pogaziti osnovne vrednosti za koje se zalažu njegovi glasači?

Naravno da nije!

Ako nekim čudom namaknu dovoljno glasova, formiraće vladu po Boškovom ukusu!

Jer im je do vlasti stalo više nego do ičega drugog (Basara bi to slikovito kazao: "Zinulo im d*pe onoliko…"). Kosovo, prava LGBT, privredna reforma… sve su to samo reči na papiru programa "Srbije bez nasilja", fraze ispražnjene od svakog sadržaja, koje će Đilas i kompanija bez oklevanja zameniti nekim drugim iz arsenala teških desničara, ako je to način da se dokopaju vlasti para koje u njihovom viđenju državne politike ona donosi.

Matematika je prosta: glas koji dajete Draganu Đilasu glas je za Boška i Milicu Zavetnicu, a tehnička vlada, dakle, ako je bude, biće desna vlada sa programom Dveri i Zavetnika.

Tu maglu treba rasterati…

A građani? Šta će oni?

Ništa… Naći će, kao i uvek, neku zanimaciju. Umesto da se šetaju ulicama na Paradi ponosa baviće se grnčarstvom i vajarstvom. Praviće Vučića od blata!

Kurir.rs/N. N.