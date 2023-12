MLAĐI VO UČI SE ORANJU OD STARIJEG Aleksić bio u G17 u vreme afere 1.000€, NAJBEZOČNIJE PREVARE BIRAČA! Sad obećava kule i gradove

Ne izmišljamo mi sada, to je drevna mudrost - "Mlado se drvo savija", kaže naš narod. U detinjstvu i u ranoj mladosti formira se ličnost, stiču se predstave o dobrom i lošem, ispravnom i neispravnom postupanju. Posle, kad muškarac, recimo, počne da se brije, njegov karakter je već formiran.

Zato je veoma važan uticaj sredine, roditelja i prvih nastavnika. Uostalom, drevni Latini, koji su udarili temelje evropskoj civilizaciji, govorili su: "A bove maiori discit arare minor." U prevodu: "Mlađi vo uči se oranju od starijeg vola." Ako se još niste dosetili sami, da napokon kažemo: ovo je tekst o Mikiju Aleksiću i Mlađanu Dinkiću.

NAJNEČASNIJA IZBORNA PREVARA

Lider Narodnog pokreta Srbije i prvi do Đilasa (posle Marinike Tepić) u pronatovskoj opoziciji politikom je počeo da se bavi 2008. godine kao predsednik lokalnog odbora Dinkićevih Ujedinjenih regiona Srbije. Za mlađe čitaoce, Ujedinjeni regioni, od kojih sad nije ostao ni prah, u svoje vreme bili su moćna partija čiji su funkcioneri posle Petog oktobra sproveli tranziciju i privatizaciju i osakatili Srbiju. I te godine kad se Aleksić učlanio u Regione, lider ove stranke Mlađan Dinkić izveo je jednu od najbezočnijih prevara birača. Tada na mestu guvernera NBS, Mlađan Dinkić obećao je posle izbora svakom punoletnom Srbinu akcije u vrednosti od 1.000 evra.

- Ima samo jedna prepreka koja me može zaustaviti da ove akcije ne vrede na tržištu, a to je ako, ne daj bože, Nikolić pobedi. Ako se to desi, akcije neće vredeti ništa. Ako Tadić pobedi, ja vam garantujem da će svako dobiti po 1.000 evra - rekao je 25. januara 2008. godine Dinkić uoči drugog kruga predsedničkih izbora, u kom su se nadmetali lideri SRS i DS.

Tadić je pobedio, a ovaj Dinkićev štos znatno je doprineo tome. Građani, naravno, nikakve akcije nisu dobili! Ni 100, ni 1.000 evra...

Jeste li primetli da Aleksić povremeno škilji, kao da ima problem s vidom? On je tad, kao mladi aktivista, išao od prodavnice do prodavnice u Trsteniku i Stopanji i s dokonim seljacima pio pivo ispred zadruge, šireći priču o Dinkićevim akcijama.

- Hiljadu evra, bre, kad vi kažem. Najmanje hiljadu ima da dobijete, možda i dve! Očiju mi!!!

Tako je bilo… Od Dinkića je učio politički zanat.

E sad, zašto je to važno?

ČIME SE BURE PRVO NAPUNI…

Možda ćemo nekog uvrediti ili se o nekog ogrešiti, ali mi mislimo da nije isto da li je neko kao tinejdžer bio u izviđačima i dobrovoljni davalac krvi ili je završavao zanat u KPD za mlade u Valjevu. Funkcioneri Ujedinjenih regiona Srbije nisu u istoriji političkog života naše zemlje zauzeli mesto koje im pripada najviše zahvaljujući nesavršenosti našeg pravnog sistema. I Aleksićev politički put bio bi drugačiji…

Ovako, saučesnik u jednoj od najnečasnijih izbornih prevara u Srbiji i dalje je aktivan. Čuj, "aktivan"?!

Aleksić u ovoj kampanji obećava povećanje plata i penzija ("Očiju mi!") i dupliranje subvencija poljoprivrednicima ("Ima samo jedna prepreka koja me može zaustaviti da subvencije ne dupliram, a to je ako, ne daj bože, Vučić pobedi!")

Učio se oranju od najboljeg.

Uostalom, narod zna: "Čime se bure prvo napuni, do kraja svog veka na to miriše."

Kurir.rs