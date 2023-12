"EVO DA VIDITE KO JE PRAVI PREDSEDNIK" Vučić dvojniku uručio SENDVIČ: "Više liči na mene nego ja"

Golubović kaže da ga je od saradnika prijatno iznenadio Aleksandar Šapić, za kog kaže da je odličan plivač i u bazenu i van bazena. Na pitanje koji mu je omiljeni sendvič, imitator kaže da jede parizer u kriški hleba, a onima koji ga ne vole nudi isti sendvič - samo će ga zabiberiti.

Vučićev dvojnik se našalio, i istakao da u politici ne bi voleo da za protivnika ima folk zvezdu Aleksandru Prijović.

- Mogu da kažem, recimo, za koga ne bih voleo da mi bude protivkandidat na izborima, da se kandiduje i bude u redovima opozicije... To je ova Aleksandra Prijović. Verovatno se svi pitate zbog čega? Pa, zato što je ona jedina uspela da napuni više puta Arenu nego ja, tako da ima dosta fanova. Ali, prvo ćemo i nju da privučemo - rekao je Golubović.

foto: screenshot Pink tv

Predsednik Vučić je potom ušao u studio, a imitator Golubović kaže da mu je simpatičan uživo.

- Znam ja po čemu se razlikujemo. Ja tvrdim da sam ja Aleksandar Vučić - rekao je predsednik Vučić kroz smeh.

Da bi Amidžić proverio ko je pravi Vučić, pitao je kako se zovu otac i majka predsednika, koje godine je izabran na mesto ministra, i koje godine je osnovan SNS, i od kada je predsednik SNS.

Obojica su tačno odgovorili na pitanja, što je Vučić prokomentarisao:

- Učio je celu noć. A znao sam da ne zna za auto-puteve. Samo brzih saobraćajnica 465 kilometara. To su samo auto-putevi. A zamislite tek regionalnih i lokalnih puteva. To su hiljade kilometara - rekao je Vučić.

Vučić je potom Goluboviću uručio sendvič.

- Uvek imamo sendvič kod sebe. Evo da vide ko je pravi predsednik - rekao je on kroz smeh.

Predsednik je istakao da je Golubović pristojan čovek, koji se posvetio umetnosti imitacije.

foto: screenshot Pink tv

- On zna kako nameštam naočare, gestikulaciju i sve. On živi sa suprugom i troje dece u Altini, na jedan vrlo skroman način. Pred njim je budućnost, i politička. On je sve samo ne lažni predsednik - rekao je Vučić kroz smeh.

Imitator se zahvalio predsedniku na lepim rečima, i zahvalio se na pozivu da bude njegov gost.

- Moram da vam kažem da ste mi prirasli srcu - kazao je on.

On ističe da je barem 30 odsto ljudi od početka emisije stvarno mislilo da je njegov imitator ustvari - on.

- Više liči na mene nego ja - kazao je kroz smeh.

Golubović je rekao da će njegova supruga povesti pogrešnog čoveka kući, na šta je predsednik rekao: "Od mene vajde nema!".

Vučić kaže da jednog dana kada ode sa vlasti, i kada prođe još jedno osam godina, doći će vreme Golubovića.

Kurir.rs/Kurir politika