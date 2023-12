NESTOROVIĆ IZNEO DOGOVOR SA SASTANKA SVOG POKRETA: Nosilac liste "Mi - glas iz naroda" otkrio PLAN ZA BEOGRAD

Dr Branimir Nestorović, nosilac liste "Mi - glas iz naroda" koja je, sa osvojenih 13 mandata u republičkoj i 6 u skupštini Grada Beograda, najveće iznenađenje izbora i čime su postali, kako je i sam rekao, "najpoželjnija udavača", otkrio je plan za prestonicu na TV K1.

- Nismo razmišljali o prelasku cenzusa, već smo želeli da promovišemo pokret i stvorimo svest o njegovom postojanju, pripremajući ljude za lokalne izbore na proleće. Kada su stigli ozbiljni podaci o rezultatima, shvatili smo da smo ozbiljno prešli cenzus i postali prepoznatljivi. Sada možemo razvijati pokret dalje - kazao za TV K1 osnivač pokreta "Mi" i nosilac liste Branimir Nestorović.

On je rekao da se neće udruživati ni sa jednom strankom.

- Osnovna ideja našeg pokreta bila je da nećemo praviti koalicije s bilo kim, već smo se formirali kao pokret kako bismo krenuli vlastitim putem. Juče smo održali sastanak užeg rukovodstva na kojem nas je bilo jedanaestoro. Sigurno nećemo praviti koalicije jer bismo time razočarali naše birače. Mi smo deklarativno "glas iz naroda" i imamo svoje kanale komunikacije s našim ljudima. Pitali smo ih za koga bismo trebali biti. Preko 90 odsto njih je reklo da ne smemo praviti koalicije. Bilo bi besmisleno, radi nekih ličnih ambicija, izneveriti te ljude jer bi to bilo jednokratno i značilo bi da smo se prodali rekao je Nestorović.

On je kazao i da su uvek prisutni pokušaji vrbovanja, što će, kako je kazao, biti i sada.

- Trenutno nemamo razloga podržati bilo koga jer nemamo dovoljno informacija. Situacija oko izbora se komplikuje i postaje geopolitička. Ako Fon der Lajen nije čestitala izbore, Rusi su to učinili prvog dana, dok su Amerikanci prvo čestitali, a zatim rekli da treba sve istražiti. To je geopolitika. Nemamo sve informacije za donošenje odluka i ne želimo napraviti pogrešan izbor jer bi nas to uništilo. Govorim o državi i gradu - rekao je Nestorović. Istakao je da su naišli na otpor svojih birača kada su najavili podršku gradskoj vlasti kroz određene projekte.

- Naši birači to nisu odobrili. Jednostavno smo od početka naglasili da nećemo praviti koalicije, i ljudi su to prihvatili. Sada moramo nastaviti istim putem i slušati ljude koji su glasali za nas. Čak 94 odsto njih je reklo ne. Ne znam hoće li biti novih izbora u Beogradu, ali nije dobro da mali odlučuju o sudbini velikog grada. Ne želimo odlučivati ko će biti vlast u Beogradu s samo 6 odbornika. Juče smo jasno izjavili da to nećemo raditi - rekao je on.

Kazao je i da se "stavovi Pokreta značajno menjaju u slučaju eventualnih protesta poput Majdana".

- U situaciji u kojoj prozapadna opozicija pokuša nasilnim putem da promeni rezultate izbora, naši stavovi će se bitno promeniti. Bez obzira na nepravilnosti koje mogu postojati, važno je imati konkretna dokazivanja kada se iznose tvrdnje o izbornim nepravilnostima. Iako oni možda neće moći mnogo da postignu, ne isključujemo mogućnost izazivanja nekog cirkusa. U takvoj situaciji, prioriteta je zaštita države, i tu nema dileme. U prvom redu, apelovao bih na svoje pristalice da izađu na ulice - kazao je Nestorović. On je rekao i da, kada je u pitanju odbrana države, nema prostora za dileme.

- Važno je napomenuti da Vučić i ja čak nismo razgovarali. Sećamo se događaja od 5. oktobra, koji su nas skupo koštali, kako finansijski, tako i politički, tokom ovih 20 godina. Ono što je sigurno jeste da je SNS pobedio. Diskusija o procentualnom udelu glasova je otvorena, a može se raspravljati o tome. Prozapadna opozicija je izgubila izbore, i to ne samo zbog eventualnih nepravilnosti. Možda je SNS nešto nepravedno uzeo, ali su imali dovoljno podrške. Kada izgubiš izbore, nije dovoljno da ih osporavaš tvrdeći da su bili neregularni; možeš se žaliti na neregularnosti, ali ne možeš ih menjati. Opozicija nema legitimitet, jer su izgubili. Da su izbori bili izjednačeni, to bi bila druga priča. Zatim su lansirali besmislenu tezu da su Srbi iz Bosne odlučili ishod izbora u Beogradu. Beograd ima dva miliona stanovnika, od kojih je milion glasača. Prisustvo 20 hiljada glasača iz Bosne ne igra nikakvu odlučujuću ulogu. Ovim se samo podstiče neprijateljstvo prema Srbiji, što prozapadna opozicija kontinuirano radi - kazao je Nestorović.

On tvrdi i da bi njegov pokret, u slučaju ponavljanja izbora, osvojio veći broj glasova.

Kurir.rs/K1