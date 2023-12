"DIVLJACIMA KOJI SU NAPALI SKUPŠTINU GRADA PRETI DO 20 GODINA ZATVORA?!" Stručnjaci za Kurir: Država je sada ozbiljno pristupila

U sinoćnjim neredima ispred Skupštine grada, kada su predstavnici liste "Srbija protiv nasilja" pokušali nasilno da upadnu u Skupštinu grada, pri čemu su motkama i kamenicama, razbijali stakla i vrata zgrade, povrdjeno je oko 30 policajaca, od kojih dvojica teže, dok je uhapšeno 38 izgrednika.

Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koju je odmah sinoć sazvao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko Srbiju neće uništiti zbog političkih hirova, kao i da će svi nasilnici biti pohapšeni i da neće moći da se sakriju. On se takodje zahvalio pripadnicima MUP-a zakoje je rekao da su sinoć podneli težak teret. Kako je istakao, država će uvek reagovati u skladu sa zakonima i Ustavom,a da će se tek videti kako će biti kvalifikovano ovo delo od strane tužilaca. Prema njegovoj najavi, danas bi javnosti trebalo i MUP da se obrati i pokaže sve dokaze vezane za sinoćnje nerede i napade.

O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menandžment.

- Država je sada ozbiljno pristupila, da ne bi bilo kao kod svih ranijih nemira i nereda gde se uništi imovina. Sada je bitno zaista utvrditi ko je nasrnuo na zgradu, lomio kojim predmetima, štetu i tako dalje i to je jedna dobra poruka koja se šalje. Jer pripadnost rulji ne može da bude zaštita od procesuiranja. To je poruka koju treba poslati. S druge strane, ono što ostaje apsolutno nejasnoje da su pored toliko nenasilnih metoda, oni izabrali ovaj. Mogli su da budu u ljudskom prstenu oko te zgrade i pasivno da demonstriraju svoje nezadovoljstvo na što imaju pravo. Da održe mirne proteste. Očigledno je odabran metod sa ciljem da se isprovocira prekomerna reakcija, da možda neko nastrada, da se jednostavno pošalje jedna krvava slika u svet i faktički da se pokaže da zbog te prekomerne sile država nema više legitimitet. I to su dakle te taktike i metode koje se primenjuju kod ovakvih stvari i to pokazuje političko neumeće i neodgovornost. Jer ne može niko od nas da ulazi u suštinu njihovih zahteva. Oni su neopravdani, ali ne možete im zabraniti da traže te zahteve - rekao je Obradović i dodao:

- Ono gde se prelazi granica, to je granica kada skupovi prerastaju u nemire i nerede. Kada skupovi prerastaju u izgradnjišta sa ciljem da se fizički nešto ošteti, da se zauzme objekat. Oni su bili upozoreni da to ne rade, da ne obijaju ta vrata, da ne udaraju to. Međutim, posle se videlo tokom večeri da je zgrada bila zasuta kamenicama, da su letvama razbijane vrata i prozori. I onda, nakon toga, mi vidimo situaciju gde se sada prešlo u drugu fazu svega ovoga. Ta druga faza je faza delegitimizacije legalne izabrane vlasti u Srbiji. Ta delegitimizacija je važan korak iz razloga da se mobilizuje međunarodna javnost. Da se izvrši međunarodni pritisak, a u tom slučaju to znači ekonomski pritisak jer je Srbija evropska država. Onda bi za nas taj ekonomski pritisak bio katastrofalan i zapravo na takav jedan način se u prvoj trećini 21. veka totalna šteta proizvodi po sva radna mesta, po strane direktne investicije i samim tim se smanjuje međunarodni kapacitet zemlje u pogledu izazova koje predstavljaju, dakle, pregovori o normalizaciji odnosa sa Kosovom.

Rabrenović je istakao da su ljudi koji su sinoć divljali i uništavali Skupštinu grada učinili niz krivičnih dela, pa je potom i otkrio koje kazne se pripisuju za takvo delo.

- Ustav predviđa da je nedopušteno delovanje političkih stranaka koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka. A ovi koji ne žele Srbiji dobro ni u ekonomskom, ni u političkom smislu, rekao bih da su učinili čitav niz krivičnih dela koja su regulisana krivičnim zakonom u grupi krivična dela protiv državnih organa i protiv javnog reda i mir. I tako gledajući šta je radio gospodin Srđan Milivojević, kako podstrekava tamo da se probijaju vrata. A u tom incidentu nažalost smo već imali kako je predsednik Vučić rekao dva teško povređena policajca. Naravno tužilaštvo i policija će i sud učiniti svoje, ali evo svaki građanin ovo može da pročita: "Ako je krivično delo izvršeno od grupe. Učinilac se može kazniti zatvorom od 2 do 8 godina. Kolovođa grupe koja izvrši ovo delo kazniće se zatvorom od 3 do 12 godina. Ako je izvršenjem ovog dela došlo do nereda u kojem je nekom licu naneta teška telesna povreda ili je oštećena imovina veće vrednosti, a znamo da je Skupština grada Beograda pod posebnom zaštitom države zbog svoje kulturno-umetničke vrednosti, učinilac se može kazniti zatvorom od 3 do 20 godina" - rekao je Rabrenović.

