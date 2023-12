"CILJ JE BILA PROVOKACIJA" Gosti "Usijanja" analizirali proteste: "Veoma amaterski, ne znaju šta žele da ostvare"

Tužno i nedostojno bilo je gledati scene ispred Starog dvora u Beogradu. Grupa građana predvođena stranačkim aktivistima liste "Srbija protiv nasilja" je protestovala, a razulareni pojedinci su pokušali nasilno da uđu u Skupštinu grada razbijajući prozore, vrata, stakla, zidove.

Privedeno je 38 nasilnika, a nadležni kažu da će svako ko bude uništavao državnu imovinu i institucije biti procesuiran u skladu sa zakonom.

Centar grada je i danas bio u određenim delovima blokiran, a protesti su najavljeni i za naredne dane.

foto: Zorana Jevtić

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi jesu Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik KOS, potom Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i dr Rajko Petrović, politikolog.

Karan je rekao da je pisao o tome kako će se situacija odvijati, pa je govorio da je ovo bio samo povod za nasilje:

- Ako mislite da sam iznenađen, nisam! Ne kažem to tek tako, već sam napisao tekst pre ovih događaja da će to tako da ide. Jednostavno, ova nasilna grupa je tražila, ne izbore, već povod za nasilje. Novi povod za nasilje. Vidite, ovo vezano za proteste i kako su nazvali svoju političku grupu bila je zloupotreba dviju tragedija koje smo imali. Kako vreme prolazi, to postaje motiv koji nije dovoljan da se nastave protesti, te su tražili nešto novo. Oni to ne bi mogli bez dobijanja podrške iz nekih ambasada. Pod tim mislim da obaveštajne službe. U tim ambasada postoji šnajder.

Demonstranti su hteli da uđu na balkon Skupštine, pa je Miletić pokušao da odgonetne šta su imali za cilj:

- Kratak uvod samo. Kada gledam proteste, pokušavam da povežem sa nečim sličnim. Pokušavam da sagledam iz tog iskustva, iako je to bilo pre više od 20 godina, tačnije 1996. godine, pre petog oktobra. Mada sličnosti postoje, ali vidim da je ovo totalno drugačije ponašanje opozicije od tadašnje. Ovo je, u poređenju sa onim što je bilo, veoma amaterski. Način organizacije je bio drugačiji. Iako je isti problem bio kao i 1996. godine, vidimo drugačije ophođenje opozicije. U suštini, zaista ne znam njihov cilj i zbog čega su pokušali da uđu na balkon. To mi govori da nisu razmišljali šta žele da ostvare. Ne znam šta su hteli da izvedu.

01:26 CILJ DEMONSTRANATA JE RAVAN NAUČNOJ FANTASTICI Gosti Usijanja analiziraju proteste: Ne bi mogli da nisu imali NJIHOVU podršku!

Petrović je izneo svoje tvrdnje, da li je ovo nasilje bilo spontano ili planski:

- Teško da se može govoriti o slučajnosti, ako imamo dve službe, srpsku sa jedne, a rusku sa druge strane, koje tvrde da je to bilo unapred organizovano, očigledno da je postojao jasan plan. Smatram da je za cilj bila provokacija neke institucije u našoj zemlji, policije, prethodnih dana pripadnika Republičke izborne komisije jer je tamo nasilje i počelo. Cilj ulaska na balkon je proglašavanje nekakve pobede i oslobođenje Srbije, kako neki od njih tvrde. To je svakako ravno naučnoj fantastici.

